Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабовський. Він переконаний, що в сучасних умовах створення такого підрозділу є необхідним.

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Відомо, що до "Гвардії наступу" увійдуть бригади Національної гвардії України, поліції та прикордонників. Вступити туди можуть лише добровольці, за останньою інформацією, заявки подали уже близько 8 тисяч охочих.

Завдання "Гвардії наступу"

Грабовський вважає ініціативу досить перспективною. Він зауважив, що сил Національної поліції України не вистачає для підтримання правопорядку на деокупованих територіях України.

Хтось має підтримувати правопорядок на звільнених територіях, і це не завдання військових. Це мають бути підрозділи Міністерства внутрішніх справ,

– додав військовий експерт.

Він зауважив, що ці бригади будуть залучені у визволенні українських територій, і надалі в забезпеченні правопорядку на них.

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Україна має військовий ресурс

За назвами бригад видно, що це бригади наступу, наголосив Грабовський. Оскільки за кілька днів було дібрано близько 8 тисяч добровольців, хоч серед них і не всі підійдуть, зауважив військовий, це свідчить, що Україна має ресурс, аби забезпечити потреби війська.

Ми як держава, маючи такого сусіда, щоб убезпечити сухопутні кордони, не можемо дозволити собі розкіш мати винятково контрактну армію, це неприпустимо в наших умовах. Служити мають всі,

– резюмував полковник.

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