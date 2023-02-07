Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабовский. Он убежден, что в современных условиях создание такого подразделения необходимо.

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Известно, что в "Гвардию наступления" войдут бригады Национальной гвардии Украины, полиции и пограничников. Поступить туда могут только добровольцы, по последней информации, заявки подали уже около 8 тысяч желающих.

Задание "Гвардии наступления"

Грабовский считает инициативу достаточно перспективной. Он отметил, что сил Национальной полиции Украины недостаточно для поддержания правопорядка на деоккупированных территориях Украины.

Кто-то должен поддерживать правопорядок на освобожденных территориях, и это не задача военных. Это должны быть подразделения Министерства внутренних дел,

– добавил военный эксперт.

Он отметил, что эти бригады будут привлечены в освобождении украинских территорий и в дальнейшем в обеспечении правопорядка на них.

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Украина имеет военный ресурс

По названиям бригад видно, что это бригады наступления, подчеркнул Грабовский. Поскольку за несколько дней было отобрано около 8 тысяч добровольцев, хотя среди них и не все подойдут, заметил военный, это свидетельствует, что в Украины есть ресурс, чтобы обеспечить нужды войска.

Мы как государство, имея такого соседа, чтобы обезопасить сухопутные границы, не можем позволить себе роскошь иметь исключительно контрактную армию, это недопустимо в наших условиях. Служить должны все,

– резюмировал полковник.

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