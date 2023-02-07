Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабовский. Он убежден, что в современных условиях создание такого подразделения необходимо.
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Известно, что в "Гвардию наступления" войдут бригады Национальной гвардии Украины, полиции и пограничников. Поступить туда могут только добровольцы, по последней информации, заявки подали уже около 8 тысяч желающих.
Задание "Гвардии наступления"
Грабовский считает инициативу достаточно перспективной. Он отметил, что сил Национальной полиции Украины недостаточно для поддержания правопорядка на деоккупированных территориях Украины.
Кто-то должен поддерживать правопорядок на освобожденных территориях, и это не задача военных. Это должны быть подразделения Министерства внутренних дел,
– добавил военный эксперт.
Он отметил, что эти бригады будут привлечены в освобождении украинских территорий и в дальнейшем в обеспечении правопорядка на них.
Грабовский о перспективах "Гвардии наступления": смотреть видео
Украина имеет военный ресурс
По названиям бригад видно, что это бригады наступления, подчеркнул Грабовский. Поскольку за несколько дней было отобрано около 8 тысяч добровольцев, хотя среди них и не все подойдут, заметил военный, это свидетельствует, что в Украины есть ресурс, чтобы обеспечить нужды войска.
Мы как государство, имея такого соседа, чтобы обезопасить сухопутные границы, не можем позволить себе роскошь иметь исключительно контрактную армию, это недопустимо в наших условиях. Служить должны все,
– резюмировал полковник.
МВД формирует "Гвардию наступления": что известно
- В "Гвардию наступления" войдут 8 штурмовых бригад, которые будут заниматься исключительно деоккупацией территорий.
- Основу этих бригад составят военнослужащие и полицейские, имеющие большой боевой опыт и проявившие себя на передовой.
- Национальная гвардия Украины приглашает в "Буревой", "Красную калину", "Кара-Даг", "Рубеж", "Спартан" и легендарный "Азов". Государственная пограничная служба Украины ждет новых бойцов в бригаде "Стальная граница", а Национальная полиция Украины - в штурмовую бригаду "Лють".