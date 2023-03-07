В "Гвардию наступления" подали заявки более 23 тысяч человек, часть из них – женщины. Об этом в интервью рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко.

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Кто подает заявки в "Гвардию наступления"

В "Гвардию наступления" хотят не только гражданские добровольцы, но и многие военнослужащие – некоторые переводятся из одних бригад в другие. По словам Клименко, подают заявки многие бывшие военные или работники МВД.

Бывшие милиционеры, спасатели, пограничники, которые в 2014 – 2015 годах защищали украинскую землю и ушли потом в гражданскую жизнь, сейчас хотят вернуться в строй. Таких заявок от людей стало очень много, поэтому решили найти для них места. Также подтолкнули к созданию "Гвардии наступления" народные добробаты, которые с первого дня полномасштабного вторжения защищали страну в разных регионах. Именно такие люди подают заявки и формируют ударную часть этих подразделений.

Это уже подготовленные люди, имеющие боевой опыт и умеющие действовать в составе военных подразделений. И именно они составляют сердцевину этих новых бригад,

– рассказывает Игорь Клименко.

По словам министра внутренних дел, заявки на вступление подают и женщины. Их кандидатур – около 5 процентов от всех 23 тысяч. Женщины, как и мужчины, могут получить любую военную специальность в зависимости от опыта работы, желания или способностей.

Иностранцев в "Гвардию наступления" пока не будут брать.

Почему данные бойцов будут засекречивать

Игорь Клименко подчеркнул, что лица рядовых бойцов будут засекречены для их безопасности и успешных действий на поле боя. Весь личный состав Гвардии наступления будет закрыт для публичного доступа. В первую очередь – это в интересах разведки и штурмовых подразделений. Командиры же – публичные лица, которых не скрывают.

Перед отбором в "Гвардию наступления" каждый кандидат проходит тщательную проверку.

Если придет какая-нибудь дополнительная информация, или поведение того или иного военнослужащего или работника будет вызывать вопросы, то они всегда будут проверяться,

– подчеркивает министр.

"Гвардия наступления": что известно