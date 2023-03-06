Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Юрий Фёдоров. Он ссылается на материал издания The New York Times, что украинские военные проходили в Германии комплекс учений, который должен помочь определить, где лучше провести контрнаступление.
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Когда ВСУ могут пойти в контрнаступление
По словам Федорова, есть информация о двух возможных направлениях: первое – на Юге Украины с выходом на азовское побережье, второе – в Луганской области. Конечно, направления могут измениться. Но такую информацию предоставили в американском СМИ.
Очевидно, что Россия готовится к контрнаступлению ВСУ. Но сейчас она больше истощает свои ресурсы. Особенно это происходит в битве под Бахмутов, где оккупанты уже потеряли огромное количество собственных войск. На других направлениях в захватчиков также больше потери. Это сильно деморализует.
Готовиться оккупанты могут. Но для того чтобы противодействовать, нужно иметь серьезные силы. Сейчас Россия истощает свои силы под Бахмутом, а на других направлениях терпит потери. Это сильно влияет на боевых дух личного состава,
– отметил Федоров.
Когда будет контрнаступление ВСУ – прогноз военного эксперта: смотрите видео
Также пока Украина получает западную технику, Россия вынуждена снимать с консервации бронемашины 50-х годов выпуска. Их не сравнить. Хотя важно, чтобы Украина получила большое количество западной техники.
По его мнению, контрнаступления ВСУ следует ожидать не раньше конца апреля – начала мая 2023 года. В это время пройдет типичная весенняя погода с болотами.
Украина готовится к контрнаступлению
- Глава украинской разведки Кирилл Буданов считает, что решающая битва между Россией и Украиной произойдет весной. В оккупантов могут закончиться свои инструменты войны.
- Также, по данным The New York Times, украинские военные провели штабные учения на базе США в Германии, где проработали будущее контрнаступление на фронте.
- Генерал-майор Виктор Назаров назвал условия для начала контрнаступления ВСУ. Надо основательно подготовиться и дождаться помощи от партнеров.