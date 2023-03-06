Об этом в эфире 24 Канала сказал ветеран русско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман. Впрочем, он назвал вероятные даты контрнаступления украинских защитников.

Смотрите также Помогут при контрнаступлении на Юге: военный эксперт о дальнобойных снарядах ВСУ

Когда погода станет союзником

Относительно спокойно двигаться по суше можно после потепления, отметил Алексей Гетьман. Вероятно, это может быть возможно уже в середине апреля. Впрочем, есть такие места, где техника может увязнуть даже летом.

"На Донбассе глиняная местность. Там вода не впитывается, она высыхает. Поэтому летом были места, где очень непросто. Там есть определенные нюансы наступления именно в этих местах", – объяснил майор запаса.

Алексей Гетьман о датах контрнаступления ВСУ: смотреть видео

Поможет ли зарубежная техника

Алексей Гетьман вспомнил кадры с техникой, которая уже находится в Польше и должна отправиться в Украину. По его словам, украинские военные уже прошли соответствующую подготовку и умеют ею управлять.

"Наши люди уже обучены и могут пользоваться теми же "Леопардами". То есть мы готовы с этой техникой совершать наступательные действия", – подтвердил Гетьман.

Когда именно может начаться контрнаступление

Опираясь на данные от украинского ГУР, а также оценки британской и американской разведки, Алексей Гетьман называет приблизительные даты на апрель – май. Также есть вариант на конец мая – начало июня.

До этого нам нужно держать удар России, держать оборону, обескровливать врага, и дальше мы готовимся к мощному наступлению. Какой он будет, где именно мы можем предполагать, но я думаю это уже прописано по минутам в нашем Генеральном штабе. Мы все этого ждем. Уверен, все будет хорошо,

– резюмировал ветеран российско-украинской войны.

Контрнаступление Украины: мнения