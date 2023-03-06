Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он заверил, что возможность нового прорыва российской армии через украинскую границу сейчас сведена к нулю, украинская армия готовится к контрнаступлению.

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Свитан заверил, что со стороны Приднестровья в Одесскую область угрозы российского удара нет. То количество войска, что есть в Приднестровье, не может защитить даже себя.

Граница под защитой

24 февраля 2022 года Вооруженные силы Украины работали в штате мирного времени, то есть армия сосредоточилась на защите собственных воинских частей. Украинские границы тогда защищали пограничники, армия не выходила к границам, ведь не было введено военное положение, сообщил военный.

Он подчеркнул, что военное положение должно было быть введено еще в 2014 году, когда началась российская агрессия.

После 24 февраля 2022 года армия увеличилась в десять раз и защищает границы нашего государства. Свитан объяснил, что сейчас выстроена надежная линия обороны, система обороны инженерно-технических сооружений, заминированы определенные места на границе.

Вся граница сейчас – это единая линия фронта, единая линия обороны. Поэтому ее пробить вообще невозможно нигде,

– подчеркнул эксперт.

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"Россияне будут стачиваться"

Свитан убежден, что у россиян нет такого количества сил и средств, чтобы они могли еще куда-нибудь зайти, кроме Бахмутского направления. Поэтому Украине уже нечего бояться, армия сейчас крепко стоит на страже границ.

А с россиянами, которые сейчас работают в районе Донбасса, я думаю, мы справимся. Больше уже не будет, у них нет сил и средств для увеличения атак или наступательных действий. Сейчас они будут стачиваться несколько недель, возможно, месяц. А дальше уже наше контрнаступление и выход на Азовское побережье,

– резюмировал полковник.

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