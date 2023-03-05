Очевидно, что Крым и Севастополь невозможно освободить, прежде чем не состоится деоккупация Юга Запорожской области. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев. Он отметил, что для реализации этого сейчас работают силы нашего стратегического резерва.

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Потребуется немалая работа

Военный эксперт подчеркнул, что сейчас идет подготовка к активному контрнаступлению украинских сил обороны, в частности, на южном направлении.

Украинские силы работают над боевой подготовкой и над усилением соответствующих ресурсных возможностей, чтобы то контрнаступление, которое продлится 3 – 4 недели, было всесторонне обеспечено в рамках военной логистики – и горючим, и боеприпасами, и другими важными составляющими,

– подчеркнул Селезнев.

По его словам, насколько это наступление будет удачным и эффективным, насколько быстро будет сломлено сопротивление российской армии, настолько быстро мы вернемся в Крым и Севастополь.

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Я вспоминаю высказывание главы ГУР генерала Буданова, абсолютно убежденного в том, что до конца лета Крым и Севастополь будут освобождены от российских оккупантов. Поэтому надеюсь, что бархатный сезон в этом году будем встречать на освобожденном от врага полуострове,

– уверен военный эксперт.

Он добавил, что определенный промежуток времени потребуется для фильтрационных действий – поиска и ликвидации шпионов, коллаборантов, которых предстоит отправить под суд. Ведь Украина – государство демократическое и будет соблюдать соответствующие нормы.

"А по разминированию, восстановлению привычной мирной жизни – работа потребуется будет немалая", – считает Владислав Селезнев.

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