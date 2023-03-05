Об этом 24 Каналк рассказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман. По его словам, серьезное поражение российских военных на фронте повлечет за собой падение путинского режима.

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Раздаются тезисы о том, что одним из важнейших для российского диктатора является вопрос Крыма.

Масштабное военное поражение окупантов

Однако, по мнению политолога, на самом деле масштабное военное поражение России произойдет раньше.

Российской армии будет достаточно отступить к линии разграничения, которая была по состоянию на 24 февраля 2022 года. То есть, отдать коридор в Крым и все захваченное за время полномасштабной войны,

– отметил Эйдман.

Политолог убежден, что уход оккупантов из захваченных за год территорий в России воспримут как полный разгром и катастрофу.

Игорь Эйдман сказал, что станет военным разгромом России: смотрите видео

Путин может потерять свою власть

Эйдман отметил, что Кремль многое поставил на войну в Украине. Владимир Путин в сентябре 2022 года торжественно объявил о "присоединении" 4 украинских областей к России. Также о "новых территориях" много рассказывали российские пропагандисты.

И население, и российские элиты воспримут выход из оккупированных после 24 февраля 2022 года территорий именно как катастрофу,

– отметил политолог.

Он добавил, что после этого могут начаться стычки между российскими военными. Также такое позорное поражение повлечет за собой раскол элит в России, а Владимир Путин потеряет свою власть.

Украина заберет Крым мирным путем

Из-за внутренних проблем России уже будет не до войны против Украины.

"А Крым Украина сможет забрать совершенно спокойно и мирным путем", – сказал Эйдман.

Ведь, по мнению политолога, к тому времени со стороны России полуостров уже некому будет оборонять.

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