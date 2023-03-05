Об этом 24 Каналу рассказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман. По его словам, в случае объявления новой мобилизации или войны против Украины россияне массово начнут бежать из страны.

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Масштабы оттока населения из России будут намного превышать те, которые были после объявления "частичной" мобилизации в сентябре 2022 года.

Почему сейчас революция в России невозможна

Тем не менее, по мнению Эйдмана, россияне еще не готовы отстаивать свои интересы внутри страны.

Пока государство сильно, пока в России у власти огромная многомиллионная машина подавления, которая уже много раз демонстрировала свою жестокость, надеяться на то, что россияне восстанут, невозможно,

– отметил политолог.

Люди в стране понимают, что любая попытка что-то сделать приведет к тому, что их просто скрутят, побьют и увезут в тюрьму. Впрочем, даже сейчас в России есть отдельные храбрецы. В течение года полномасштабного вторжения активисты в России устраивают отдельные акты неповиновения:

происходят поджоги военкоматов;

диверсии на железной дороге;

появляются антивоенные плакаты и граффити на стенах.

"Однако это не носит массовый характер. Ждать революции пока не стоит", – отметил Эйдман.

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Военные поражения в Украине приведут к расколу России

Однако ситуация с течением времени может измениться, а российское общество будет готово отстаивать свои права.

Игорь Эйдман Политолог, социолог из Германии Это произойдет, когда военные поражения приведут страну к хаосу и расколу. Элементы раскола мы видим и сейчас, в частности, в грызне между владельцем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и Минобороны. В определенное время элитам уже будет не до того, чтобы подавлять свое население. Они будут сражаться за выживание между собой.

По словам политолога, тогда российское население поймет, что наступила свобода. И даже если на тот момент Кремль объявит мобилизацию, то люди уже не будут подчиняться властям и "больше не пойдут на убой, как послушные бараны".

"Тогда могут быть и массовые протесты, и что угодно", – сказал Эйдман.

"Трещина", которая приведет к развалу России

Однако для этого, по словам социолога, государство должно дать трещину.

Пока Россию трясет. Но открытой трещины, которая может привести к развалу страны, еще нет,

– сказал Эйдман.

Политолог спрогнозировал, что такая трещина, которая приведет к необратимым процессам в России, должна появиться в 2023 году после украинского наступления.

Крах российского фронта

По словам Эйдмана, реальный сценарий падения режима диктатора Владимира Путина начнется с мощного краха российского фронта в Украине.

Игорь Эйдман Политолог, социолог из Германии Это должны быть такие события, которые произошли в Харьковской области осенью 2022 года, только на большом участке или на всем фронте. После военного поражения в войсках оккупантов может начаться хаос.

Политолог предположил, что может произойти столкновение между разными подразделениями российских войск, например, между наемниками ЧВК "Вагнера" и кадровыми военными.

"Ресурсов в этой ситуации будет мало, и россияне начнут их делить. Уже не будут выпрашивать снаряды, как это делал Пригожин, а будут отбирать их и применять друг против друга", – рассказал Эйдман.

Путин будет никому не нужен

Волна хаоса докатится и до Москвы. В Кремле начнутся интенсивные процессы раскола.

Путин потеряет ореол президента и успешного диктатора, победителя. Он будет никому не нужен. Против него устроят сговор,

– отметил политолог.

Он добавил, что развал России будет только нарастать. Эйдман считает, что процессы распада страны могут происходить очень быстро.

Процессы в России: коротко