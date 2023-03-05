Об этом 24 Каналу рассказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман. По его словам, в случае объявления новой мобилизации или войны против Украины россияне массово начнут бежать из страны.
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Масштабы оттока населения из России будут намного превышать те, которые были после объявления "частичной" мобилизации в сентябре 2022 года.
Почему сейчас революция в России невозможна
Тем не менее, по мнению Эйдмана, россияне еще не готовы отстаивать свои интересы внутри страны.
Пока государство сильно, пока в России у власти огромная многомиллионная машина подавления, которая уже много раз демонстрировала свою жестокость, надеяться на то, что россияне восстанут, невозможно,
– отметил политолог.
Люди в стране понимают, что любая попытка что-то сделать приведет к тому, что их просто скрутят, побьют и увезут в тюрьму. Впрочем, даже сейчас в России есть отдельные храбрецы. В течение года полномасштабного вторжения активисты в России устраивают отдельные акты неповиновения:
- происходят поджоги военкоматов;
- диверсии на железной дороге;
- появляются антивоенные плакаты и граффити на стенах.
"Однако это не носит массовый характер. Ждать революции пока не стоит", – отметил Эйдман.
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Военные поражения в Украине приведут к расколу России
Однако ситуация с течением времени может измениться, а российское общество будет готово отстаивать свои права.
Это произойдет, когда военные поражения приведут страну к хаосу и расколу. Элементы раскола мы видим и сейчас, в частности, в грызне между владельцем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и Минобороны. В определенное время элитам уже будет не до того, чтобы подавлять свое население. Они будут сражаться за выживание между собой.
По словам политолога, тогда российское население поймет, что наступила свобода. И даже если на тот момент Кремль объявит мобилизацию, то люди уже не будут подчиняться властям и "больше не пойдут на убой, как послушные бараны".
"Тогда могут быть и массовые протесты, и что угодно", – сказал Эйдман.
"Трещина", которая приведет к развалу России
Однако для этого, по словам социолога, государство должно дать трещину.
Пока Россию трясет. Но открытой трещины, которая может привести к развалу страны, еще нет,
– сказал Эйдман.
Политолог спрогнозировал, что такая трещина, которая приведет к необратимым процессам в России, должна появиться в 2023 году после украинского наступления.
Крах российского фронта
По словам Эйдмана, реальный сценарий падения режима диктатора Владимира Путина начнется с мощного краха российского фронта в Украине.
Это должны быть такие события, которые произошли в Харьковской области осенью 2022 года, только на большом участке или на всем фронте. После военного поражения в войсках оккупантов может начаться хаос.
Политолог предположил, что может произойти столкновение между разными подразделениями российских войск, например, между наемниками ЧВК "Вагнера" и кадровыми военными.
"Ресурсов в этой ситуации будет мало, и россияне начнут их делить. Уже не будут выпрашивать снаряды, как это делал Пригожин, а будут отбирать их и применять друг против друга", – рассказал Эйдман.
Путин будет никому не нужен
Волна хаоса докатится и до Москвы. В Кремле начнутся интенсивные процессы раскола.
Путин потеряет ореол президента и успешного диктатора, победителя. Он будет никому не нужен. Против него устроят сговор,
– отметил политолог.
Он добавил, что развал России будет только нарастать. Эйдман считает, что процессы распада страны могут происходить очень быстро.
Процессы в России: коротко
- Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что сейчас происходит фрагментация России. Владимир Путин запустил этот процесс 24 февраля 2022 года, когда отдал нелепый приказ – идти убивать граждан Украины.
- Данилов подчеркнул, что процесс разрушения кремлевского режима уже необратим. Только вопрос времени, когда в России появится человек, который скажет соответствующие слова.
- В то же время военный эксперт и историк Михаил Жирохов считает, что распад России пока является нереальным сценарием. В частности, из-за того, что западные союзники не ставят такую цель, ведь это предполагает образование нескольких государств с ядерным оружием.