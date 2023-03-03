Такое мнение в эфире 24 Канала выразил российский оппозиционный журналист Майкл Наки. По его словам, из-за того, что генералы не рассказывают диктатору о реальной ситуации на фронте, он не видит необходимости объявлять мобилизацию.

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В России объявят мобилизацию после поражения оккупантов

Наки отметил, что о тотальной мобилизации в России говорится еще с января. Как подчеркнул журналист, с военной точки зрения мобилизацию проводят, чтобы не потерпеть поражение. Однако Путин объявляет ее только после масштабных потерь.

"Путин объявил мобилизацию, когда российские войска потерпели поражение в Харьковской области. Пока у него нет ощущения, что ситуация плохая, он такие решения не принимает. Потому что генералы рассказывают, что все очень хорошо", – убежден он.

По информации оппозиционера, в середине 2022 года Путин сказал генералам: "Довольно врать, дайте мне нормальную информацию". Но диктатор настолько запугал их, что они не решаются сообщать Путину неприятные новости.

До тех пор пока не будет масштабного военного поражения россиян, Путин не будет лишний раз ничего делать. Все глобальные изменения он не делает не от того, что причины нет, а потому что нет внутреннего ощущения потребности этого,

– сказал Наки.

Наки о новой мобилизации в России: смотрите видео

Россияне не имеют никаких побед

Майкл Наки отметил, что российское наступление сосредоточено на нескольких направлениях, но оно не является успешным. Сейчас идут тяжкие бои за Бахмут Донецкой области. Как утверждает оппозиционер, город стал главной целью окупантов, потому что у них нет никаких побед.

Российский оппозиционный журналист добавил, что на Угледарском направлении россияне понесут огромные потери.

"Второе направление – Угледарское. Там вообще большое количество людей и техники убили с нулевым результатом. Вот это страшное российское наступление. Все в мире понимают, что конец весны – начало лета – это уже будет ход Украины", – отметил он.

"Безграничный мобилизационный ресурс России" – это миф