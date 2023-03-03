Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Майкл Накі. За його словами, через те, що генерали не розповідають диктатору про реальну ситуацію на фронті, він не бачить потреби оголошувати мобілізацію.

Читайте також Мільйонне військо – страшилка Кремля: чому Путін не здатен повторити великий наступ

У Росії оголосять мобілізацію після поразки окупантів

Накі зазначив, що про тотальну мобілізацію в Росії мовиться ще від січня. Як підкреслив журналіст, з воєнної точки зору мобілізацію проводять, щоб не зазнати поразки. Однак Путін оголошує її тільки після масштабних втрат.

"Путін оголосив мобілізацію, коли російські війська зазнали поразки у Харківській області. Поки у нього нема відчуття, що ситуація погана, він такі рішення не приймає. Бо генерали розповідають, що все дуже добре", – переконаний він.

За інформацією опозиціонера, у середині 2022 року Путін сказав до генералів: "Досить брехати, дайте мені нормальну інформацію". Але диктатор настільки залякав їх, що вони не наважуються повідомляти Путіну неприємні новини.

До тих пір, поки не буде масштабної воєнної поразки росіян, Путін не буде зайвий раз нічого робити. Усі глобальні зміни він не робить не від того, що причини нема, а тому що нема внутрішнього відчуття потреби цього,

– сказав Накі.

Накі про нову мобілізацію в Росії: дивіться відео

Росіяни не мають ніяких перемог

Майкл Накі відзначив, що російський наступ зосереджений на кількох напрямках, але він не є успішним. Зараз йдуть тяжкі бої за Бахмут Донецької області. Як стверджує опозиціонер, місто стало головною ціллю окупантів, бо у них нема ніяких перемог.

Російський опозиційний журналіст додав, що на Вугледарському напрямку росіяни зазнають величезних втрат.

"Другий напрямок – Вугледарський. Там взагалі велику кількість людей та техніки вбили з нульовим результатом. Ось цей страшний російський наступ. Всі у світі розуміють, що кінець весни – початок літа – це вже буде хід України", – зазначив він.

"Безмежний мобілізаційний ресурс Росії" – це міф