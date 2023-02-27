Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни. За словами аналітиків, російська система призову щороку генерує приблизно 260 000 нових солдатів, яких призивають два рази на пів року.

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Безмежний мобілізаційний ресурс Росії – це міф

Як стало відомо, поєднання довоєнного призову в запас, зусиль із вербування, які частково залучалися резервістами, і часткового призову в резерв у вересні, ймовірно, зробили значний внесок у наявну резервну силу у вікових групах і з відповідним досвідом відшкодування втрат у передових бойових частинах.

Можливо, Путіну доведеться розглянути питання про розширення самої строкової служби, щороку залучатиме більшу частку російських молодих чоловіків проти їхньої волі на військову службу,

– зауважили аналітики.

Однак демографія не сприяє такому підходу. Щороку в Росії приблизно 800 тисячам молодих чоловіків виповнюється 18 років. Розширення строкової служби набагато більше ніж 260 000 тих, хто вже змушений служити в армії, ризикує не тільки взяти молодих людей з фізичними станами, непридатними для війни, але й почати витягувати занадто багато чоловіків з російської економіки, яку Путін одночасно намагається спрямувати на війну.

Привид безмежного мобілізаційного ресурсу – це міф, вважають експерти. Путін уже був змушений зробити складний і неоптимальний вибір, щоб компенсувати жахливі втрати, які його війна завдала російській армії. Він зіткнеться з таким же важким вибором у 2023 році.

"Росія може мобілізувати ще більше осіб, і Путін, ймовірно, зробить це, а не здасться. Але витрати Путіна та Росії на заходи, які йому, ймовірно, доведеться вжити на цьому етапі, почнуть швидко зростати", – додали в ISW.

Буданов розповів про приховану мобілізацію у Росії

Нещодавно очільник ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що наразі в Росії триває прихована мобілізація. Для "другої армії світу" немає проблеми набрати 500 тисяч солдатів.

За його словами, понад 90% окупантів відразу відправили на фронт без навчання. Невеликий відсоток пішов на формування нових підрозділів, але більшість пішла на відновлення.

Автоматів у загарбників вистачить на будь-яку кількість. Бронемашин не вистачає і зараз, але це їм абсолютно не заважає.