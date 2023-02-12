Про це заявив представник ГУР МО Вадим Скібіцький. Він наголосив, що якщо Росія продовжить новий раунд мобілізації, то постраждає від тих самих проблем, які виявила попередня хвиля.
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Росія не готова до нової хвилі мобілізації
Йдеться про брак сучасного обладнання в хорошому робочому стані та достатньої кількості боєздатних офіцерів, навчання величезного напливу непідготовлених людей.
Вони готуються до другої хвилі мобілізації, але ми вважаємо, що вони відтермінують її, тому що не подолали всіх труднощів, яких зазнали під час першої хвилі. Вони тоді не були готові до такої масштабної мобілізації, не готові й зараз,
– заявив представник ГУР МО України.
Мобілізація у Росії: що відомо
- Кремлівському диктатору Владіміру Путіну на тлі великих втрат у війні проти України у вересні 2022 року довелося оголосити часткову мобілізацію у Росії.
- У рамках цієї кампанії до лав збройних сил Росії мобілізували 300 тисяч військових. Значна частина цих солдатів вже опинилася на різних напрямках фронту в Україні.
- У Росії також триває і прихована мобілізація. Міністр оборони України Олексій Резніков інформував, що в Росії вже мобілізували 500 тисяч людей. Також головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попереджав, що Росія підготувала 300 тисяч військових для нового наступу проти України.
- Британська розвідка наприкінці січня інформувала, що Кремль готує новий етап "часткової мобілізації". У Британії звернули увагу на тенденції в Росії.
- Зокрема, російські прикордонники перешкоджали виїзду з Росії киргизьких трудових мігрантів з подвійним громадянством, заявляючи чоловікам, що їхні імена внесені до мобілізаційних списків.
- Також прессекретар президента Росії Дмітрій Пєсков заявив, що указ про "часткову мобілізацію" продовжує діяти.
- Додамо, що, втрати Росії у війні проти України вже складають 137 780 солдатів. За даними Генштабу ЗСУ, відразу 900 російських окупантів було ліквідовано минулої доби.