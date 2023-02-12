Про це заявив представник ГУР МО Вадим Скібіцький. Він наголосив, що якщо Росія продовжить новий раунд мобілізації, то постраждає від тих самих проблем, які виявила попередня хвиля.

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Росія не готова до нової хвилі мобілізації

Йдеться про брак сучасного обладнання в хорошому робочому стані та достатньої кількості боєздатних офіцерів, навчання величезного напливу непідготовлених людей.

Вони готуються до другої хвилі мобілізації, але ми вважаємо, що вони відтермінують її, тому що не подолали всіх труднощів, яких зазнали під час першої хвилі. Вони тоді не були готові до такої масштабної мобілізації, не готові й зараз,

– заявив представник ГУР МО України.

Мобілізація у Росії: що відомо