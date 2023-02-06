Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни. Що задумав Путін у 2023-му – читайте далі.

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Чому Путін "по-тихому" мобілізує росіян

15 січня аналітики ISW оцінили, що Кремль із запізненням проводить мобілізацію персоналу, реорганізацію та активні дії, які він реально мав би провести перед початком вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Однак Путін, очевидно, стримано оголошує другу хвилю мобілізації, причому представники США та Заходу відзначають, що російський диктатор знову схиляється до проведення "тихої мобілізації" через занепокоєння щодо надзвичайної критики першої хвилі мобілізації.

Крім того, повідомляється, що Путін проводить опитування, щоб оцінити сприйняття росіянами мобілізації, і не вирішив, коли розпочати подальшу мобілізацію, попри те, що 17 січня міністр оборони Шойгу оголосив про масштабні реформи щодо збільшення чисельності збройних сил Росії.

ISW також спостерігала суперечливі повідомлення від посадовців російської Держдуми та представників Кремля щодо змін до протоколів мобілізації та призову, що, можливо, вказує на те, що Путін наказав підготувати ці положення, але не бажає оголошувати їх громадськості.

Чому диктатор постійно звинувачує міноборони Росії

Зокрема, Путін покладається на групу цапів відбувайла, щоб публічно ризикувати замість нього та брати на себе провину за російські військові невдачі та непопулярну політику. Тому диктатор часом і сприяв російським мілблогерам, критикуючи російське МО, щоб відвести провину від себе.

Путін неодноразово звинувачував міноборони Росії у всіх проблемах, пов’язаних із проведенням часткової мобілізації, і навіть публічно дорікав та закликав прислухатися до його критики. Очільник Кремля неодноразово змінював структуру своїх військ протягом війни і дозволяв послідовним командирам брати на себе провину, звинувачуючи загальні військові провали Росії на окремих командувачах, а не на своїй нереалістичній і максималістській меті захоплення всієї України.

Ядерна загроза

Небажання Путіна ризикувати, безпосередньо пов’язане з його звичайною війною в Україні, свідчить про те, що він, як і раніше, малоймовірно буде йти на ядерну ескалацію чи війну з НАТО. Раніше ISW оцінювало, що російські звичайні військові загрози проти НАТО не відповідають можливостям Росії і що Кремль використовує ядерні загрози в першу чергу для залякування Заходу.

Путін, очевидно, цінує свій внутрішній статус-кво та прагне уникати ризикованої та суперечливої ​​політики для підтримки власних цілей. Він також продовжує демонструвати, що він залишається розрахованою людиною, яка приділяє значну увагу усуненню ризиків, навіть якщо його сприйняття ситуації, з якою він стикається, розходиться з реальністю.

Таким чином, Путін неодноразово ставив себе в позицію формулювання максималістських і нереалістичних цілей, закликаючи свій уряд і військових досягти їх, але утримувався від ухвалення дорогих рішень, яких, імовірно, вимагає широкомасштабна і затяжна звичайна війна, яку він розпочав.