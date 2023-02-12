Об этом заявил представитель ГУР МО Вадим Скибицкий. Он подчеркнул, что если Россия продолжит новый раунд мобилизации, то пострадает от тех же проблем, которые обнаружила предыдущая волна.
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Россия не готова к новой волне мобилизации
Речь идет о нехватке современного оборудования в хорошем рабочем состоянии и достаточном количестве боеспособных офицеров, обучении огромного наплыва неподготовленных людей.
Они готовятся ко второй волне мобилизации, но мы считаем, что они отсрочат ее, потому что не преодолели все трудности, которые у них были во время первой волны. Они и тогда не были готовы к такой масштабной мобилизации, не готовы и сейчас,
– заявил представитель ГУР МО Украины.
Мобилизация в России: что известно
- Кремлевскому диктатору Владимиру Путину на фоне больших потерь в войне против Украины в сентябре 2022 года пришлось объявить частичную мобилизацию в России.
- В рамках этой кампании в ряды вооруженных сил России мобилизовали 300 тысяч военных. Значительная часть этих солдат уже оказалась на разных направлениях фронта в Украине.
- В России также идет и скрытая мобилизация. Министр обороны Украины Алексей Резников информировал, что в России уже мобилизовали 500 тысяч человек. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупреждал, что Россия подготовила 300 тысяч военных для нового наступления против Украины.
- Британская разведка в конце января информировала, что Кремль готовит новый этап "частичной мобилизации". В Великобритании обратили внимание на тенденции в России.
- В частности, российские пограничники препятствовали выезду из России киргизских трудовых мигрантов с двойным гражданством, заявляя мужчинам, что их имена внесены в мобилизационные списки.
- Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что указ о "частичной мобилизации" продолжает действовать.
- Добавим, что потери России в войне против Украины уже составляют 137 780 солдат. По данным Генштаба ВСУ, сразу 900 российских оккупантов были ликвидированы за прошедшие сутки.