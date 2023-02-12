Об этом заявил представитель ГУР МО Вадим Скибицкий. Он подчеркнул, что если Россия продолжит новый раунд мобилизации, то пострадает от тех же проблем, которые обнаружила предыдущая волна.

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Россия не готова к новой волне мобилизации

Речь идет о нехватке современного оборудования в хорошем рабочем состоянии и достаточном количестве боеспособных офицеров, обучении огромного наплыва неподготовленных людей.

Они готовятся ко второй волне мобилизации, но мы считаем, что они отсрочат ее, потому что не преодолели все трудности, которые у них были во время первой волны. Они и тогда не были готовы к такой масштабной мобилизации, не готовы и сейчас,

– заявил представитель ГУР МО Украины.

Мобилизация в России: что известно