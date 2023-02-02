Об этом заявил министр обороны Алексей Резников французскому телеканалу. Цифра оказалась значительно больше, чем заявляли в России.

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Мобилизированных очень много

Россия, начиная свою частичную мобилизацию, говорила о 300 тысячах военных. Однако Алексей Резников уверяет, что это обман и мобилизованных гораздо больше.

Министр обороны Украины даже назвал цифру – 500 тысяч мобилизованных оккупантов на границах. Украине точно не следует недооценивать своего врага.

Официально они объявили о 300 тысячах, но когда мы видим войска на границах, то, по нашим оценкам, это значительно больше,

– сообщил министр.

Резников еще раз подчеркнул, чтобы победить – Украине жизненно необходимое оружие. И как можно скорее, ведь, вероятно, что враг попытается повторно напасть уже в конце месяца.

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Наступать будут в двух направлениях

По словам Резникова, войско врага может наступать с Юга страны или из Донбасса. Именно к такому сценарию готовится руководство Украины.

Министр обороны подчеркнул, что нашему государству ни при каких условиях нельзя терять инициативу. Поэтому для дальнейшего сдерживания врага Киеву нужно вооружиться – хорошо вооружиться.