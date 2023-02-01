Резников договорился о получении от Франции еще 12 дополнительных установок САУ Caesar. Кроме того, Франция отправит 150 своих военных в Польшу, где они будут учить украинских защитников.
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Результаты поездки Резникова
Министр отметил, что два дня в Париже были "интенсивные и продуктивные". Основной темой визита была защита воздушного пространства Украины.
Резников напомнил, что французские комплексы Crotale уже защищают наши мирные города и критическую инфраструктуру, сохраняют жизнь наших людей. Поэтому на переговорах министр провел консультации по расширению этого компонента, созданию запаса ракет и т.д.
Благодаря механизму специального фонда, соглашение о котором мы подписали в октябре 2022 года на полях встречи в формате "Рамштайн", Франция обеспечит финансирование и передачу 12 САУ CAESAR. Эти артсистемы очень эффективно проявили себя на поле боя,
– рассказал Резников.
Он также сообщил, что Украина заключила меморандум с компанией Thales о поставке двух радаров GM-200, которые существенно повысят способности ВСУ. В частности, они помогут лучше обнаруживать воздушные цели: крылатые и баллистические ракеты, а также дроны разных типов.
Министр обороны посетил Францию / Фото из фейсбука Резникова
Кроме этого, по словам Резникова, Франция обеспечит подготовку более 6500 украинских воинов В частности, 2000 получат профессиональную подготовку на территории Франции и Польши.
Министр ознакомил французских коллег с ситуацией в сфере безопасности, поэтому рассчитывает на помощь в виде боеприпасов.
В заключение Резников посетил украинских воинов, которые проходят реабилитацию во Франции. Министр поблагодарил их за службу, ведь именно они сегодня являются щитом Европы на востоке.
Резников подытожил, что в результате поездки сделаны очередные шаги для укрепления украинской армии, следовательно – очередные шаги к нашей победе.
Все надежды исчезли после того, как журналисты AFP сообщили, что Байден против того, чтобы США поставляли Украине истребители F-16. К слову, ранее в Пентагоне не исключали поставки самолетов F-16 для Украины в будущем – как, в конце концов, и любых других видов вооружений. Но говорили, что если до этого дойдет, то речь пойдет скорее о более длительной перспективе – из-за сложностей управления, обучения и т.д.
Однако Алексей Резников в этом вопросе достаточно оптимистичен. В ходе визита во Францию он заявил, что считает "нет" от США – отказом по состоянию на сегодняшний день. Министр надеется, что в конечном итоге эта позиция изменится, как было с другими видами вооружений.