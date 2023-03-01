В то же время, эти меньшие государства будет невозможно контролировать, и они будут представлять большую угрозу, чем Россия в ее сегодняшнем виде. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт и историк Михаил Жирохов.
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Что ожидает Россию после поражения
В первую очередь после поражения в войне против нашего государства Россию ожидают определенные ограничения. В частности, касательно безопасности не только Украины, но и других стран. Например, Грузии или Молдовы, где у страны-агрессора есть свои интересы.
Кроме того, вероятнее всего будет демилитаризовано 20 – 30 километров (территории России – 24 Канал) от границ Украины для того, чтобы не было повторения ситуации февраля 2022 года,
– предположил историк.
В то же время, одним из главных предохранителей повторения полномасштабной вооруженной агрессии России будет вступление Украины в Североатлантический альянс.
Жирохов предположил, что ожидает Россию после поражения в войне: смотрите видео
Что касается территориальной целостности страны-агрессора после поражения в войне, то здесь вопрос в том, что в разных регионах России нет политической силы, которая могла бы взять в руки власть.
Жирохов предположил, что если Ичкерия еще смогла бы выйти из состава России, то все остальные регионы – маловероятно. Историк отверг вариант того, что из страны-агрессора образуется несколько независимых государств.
Путин заговорил о вероятном распаде России: коротко
- Кремлевский диктатор Владимир Путин впервые заговорил о предполагаемом распаде России. Он расширил риторику о том, что если оккупанты проиграют в войне против Украины, то страна-агрессор прекратит свое существование, как и русский народ в его нынешнем виде.
- Однако таким тезисом Путин не признает свое поражение, а пытается найти рычаги влияния на сознание россиян. Политолог Тарас Загородний убежден, что нынешняя риторика российского диктатора направлена на поиск идеологии, которая необходима для поддержки мотивации оккупационного войска.
- 24 Канал проанализировал, что действительно стоит за новой риторикой Путина, которую он озвучил пропагандистам относительно развала страны-агрессора. Какие угрозы и чего пытается достичь Кремль – читайте дальше по ссылке.