В то же время, эти меньшие государства будет невозможно контролировать, и они будут представлять большую угрозу, чем Россия в ее сегодняшнем виде. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт и историк Михаил Жирохов.

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Что ожидает Россию после поражения

В первую очередь после поражения в войне против нашего государства Россию ожидают определенные ограничения. В частности, касательно безопасности не только Украины, но и других стран. Например, Грузии или Молдовы, где у страны-агрессора есть свои интересы.

Кроме того, вероятнее всего будет демилитаризовано 20 – 30 километров (территории России – 24 Канал) от границ Украины для того, чтобы не было повторения ситуации февраля 2022 года,

– предположил историк.

В то же время, одним из главных предохранителей повторения полномасштабной вооруженной агрессии России будет вступление Украины в Североатлантический альянс.

Жирохов предположил, что ожидает Россию после поражения в войне: смотрите видео

Что касается территориальной целостности страны-агрессора после поражения в войне, то здесь вопрос в том, что в разных регионах России нет политической силы, которая могла бы взять в руки власть.

Жирохов предположил, что если Ичкерия еще смогла бы выйти из состава России, то все остальные регионы – маловероятно. Историк отверг вариант того, что из страны-агрессора образуется несколько независимых государств.

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