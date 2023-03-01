Водночас ці менші держави буде неможливо контролювати й вони становитимуть більшу загрозу, аніж Росія у її сьогоднішньому вигляді. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт та історик Михайло Жирохов.
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Що очікує на Росію після поразки
Насамперед після поразки у війні проти нашої держави на Росію очікують певні обмеження. Зокрема, щодо безпеки не лише України, а й інших країн. Наприклад, Грузії чи Молдови, де країна-агресорка має свої інтереси.
Окрім того, найімовірніше буде демілітаризовано 20 – 30 кілометрів (території Росії – 24 Канал) від кордонів України для того, щоб не було повторення ситуації лютого 2022 року,
– припустив історик.
Водночас одним з головних запобіжників повторення повномасштабної збройної агресії Росії буде вступ України до Північноатлантичного альянсу.
Жирохов припустив, що очікує на Росію після поразки у війні: дивіться відео
Що стосується територіальної цілісності країни-агресорки після поразки у війні, то тут питання в тому, що в різних регіонах Росії немає політичної сили, яка могла б взяти до рук владу.
Жирохов припустив, якщо Ічкерія ще змогла б вийти зі складу Росії, то всі решта регіонів – малоймовірно. Історик відкинув, варіант того, що з країни-агресорки утвориться декілька незалежних держав.
Путін заговорив про ймовірний розпад Росії: коротко
- Кремлівський диктатор Володимир Путін уперше заговорив про ймовірний розпад Росії. Він розширив риторику про те, що якщо окупанти програють у війні проти України, то країна-агресорка припинить своє існування як і російський народ у його теперішньому вигляді.
- Однак такими тезами Путін не визнає свою поразку, а намагається знайти важелі впливу на свідомість росіян. Політолог Тарас Загородній переконаний, що теперішня риторика російського диктатора спрямована на пошук ідеології, яка необхідна для підтримки мотивації окупаційного війська.
- 24 Канал проаналізував, що насправді стоїть за новою риторикою Путіна, яку він озвучив пропагандистам щодо розвалу країни-агресорки. Які загрози та що намагається досягти Кремль – читайте далі за посиланням.