Водночас ці менші держави буде неможливо контролювати й вони становитимуть більшу загрозу, аніж Росія у її сьогоднішньому вигляді. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт та історик Михайло Жирохов.

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Що очікує на Росію після поразки

Насамперед після поразки у війні проти нашої держави на Росію очікують певні обмеження. Зокрема, щодо безпеки не лише України, а й інших країн. Наприклад, Грузії чи Молдови, де країна-агресорка має свої інтереси.

Окрім того, найімовірніше буде демілітаризовано 20 – 30 кілометрів (території Росії – 24 Канал) від кордонів України для того, щоб не було повторення ситуації лютого 2022 року,

– припустив історик.

Водночас одним з головних запобіжників повторення повномасштабної збройної агресії Росії буде вступ України до Північноатлантичного альянсу.

Жирохов припустив, що очікує на Росію після поразки у війні: дивіться відео

Що стосується територіальної цілісності країни-агресорки після поразки у війні, то тут питання в тому, що в різних регіонах Росії немає політичної сили, яка могла б взяти до рук владу.

Жирохов припустив, якщо Ічкерія ще змогла б вийти зі складу Росії, то всі решта регіонів – малоймовірно. Історик відкинув, варіант того, що з країни-агресорки утвориться декілька незалежних держав.

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