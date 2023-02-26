Путін дав рідкісне інтерв'ю російським пропагандистам, пише 24 Канал. Однак в інтерв'ю Путіну не поставили жодного критично запитання і можна припустити, що диктатор заздалегідь знав, що його запитуватимуть.

Дивіться також Зброя для України – не безкоштовна: Путін заявив про нібито участь НАТО у війні і налякав росіян

Путін заявив, що Захід нібито має план поділу Росії

Разом з тим, диктатор поділився інформацією про міфічний план Заходу поділити колишній СРСР та Росію на касти. Диктатор вже визнав, що Росія не є частиною цивілізованого світу.

У контексті нібито поділу на касти він сказав наступне: "І потім, можливо, вони й приймуть нас до так званої сім'ї цивілізованих народів, але лише окремо". У вигаданій реальності Путіна Захід нібито хоче здійснити поділ Росії, щоб контролювати її.

Кремлівський диктатор ставить під сумнів збереження російського етносу в тому вигляді, який є зараз. Зокрема, напевно, йдеться про етнос росіян, які радіють вбивству мирних українців, крадуть дітей, ґвалтують жінок тощо.

Якщо ми підемо цим шляхом, я думаю, що долі дуже багатьох народів Росії, і перш за все, звичайно, російського народу, можуть кардинально помінятися, ну просто кардинальним чином. Я навіть не знаю, чи зможе зберегтися такий етнос як російський народ у тому вигляді, в якому є сьогодні. Ну будуть московити якісь, уральці і так далі,

– сказав Путін.

Російський лідер переконує, що ці плани буцімто викладено на папері, але "миротворна" Росія намагалася про це не говорити.

"А тепер, коли після розвалу Радянського Союзу їхні спроби переробити світ виключно під себе довели до такої ситуації, звісно ми змушені на це реагувати", – резюмував Путін, натякаючи на війну в Україні.

Чому Путін зробив таку заяву та чому вона суперечить реальності