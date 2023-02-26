Диктатор дав інтерв'ю російським пропагандистам, пише 24 Канал. Путін вважає, що постачання зброї НАТО в Україну – це буцімто підтвердження участі Альянсу в конфлікті.

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Путін стурбований тим, що Захід допомагає Україні

За словами президента Росії, участь НАТО підтверджується тим, що Україна не платить за зброю. Він сказав, що постачання Києву зброї на мільярди – "це не військово-технічна співпраця", а "співучасть у злочинах, які творить київський режим".

Щодо висловлювань Путіна варто навести жарт Володимира Зеленського про нібито участь НАТО у війні. Наприкінці 2022 року Зеленський дав інтерв'ю, в якому висміяв російську пропаганду в анекдоті про одеських євреїв.

Глава держави розповів про величезні втрати Росії та заявив, що війська НАТО ще не під'їхали. У такий спосіб Зеленський пояснив, що втрат Росії завдає саме українське військо. Натомість, якби у війну вступило НАТО, особливо зі своєю авіацією, то справи росіян, ймовірно, були б ще гірші.

Висловлювання Путіна спростовує те, що НАТО від початку повномасштабного вторгнення відмовилося закрити повітряний простір над Україною. Крім того, він не згадав про те, скільки грошей за рік повномасштабного вторгнення задонатили українці для підтримки армії.

Путін знову налякав росіян

Кремлівський диктатор 23 лютого вийшов до росіян на стадіоні "Лужники" у Москві та виголосив коротку промову. За великим рахунком, Путін не повідомив росіянам про жодну перемогу, оскільки успіхів в окупантів немає. Російський наступ захлинається, адже Сили оборони України ціною титанічних зусиль стримують ворога.

Тому Путін в інтерв'ю пропагандистам вирішив налякати російський народ, що якщо Заходу вдасться розвалити Росію, то нібито буде встановлено контроль над її частинами. Кремлівський диктатор жахає тим, що Росія може не зберегтися у тому вигляді, що є зараз.

З висловлювань Путіна можна зробити чіткий висновок, що диктатор наляканий темпами постачання західної зброї в Україну. Партнери вперше вирішили передати Україні бронетехніку, що має допомогти нашим воїнам не тільки зупинити наступ росіян, а також перейти у власний контрнаступ.

Також Путін боїться гніву росіян через провал у війні проти України. Через це чи не єдиним виходом для диктатора є виправдання невдач саме міфічною участю НАТО у війні, а не вдалими діями Сил оборони України.