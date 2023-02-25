На Заході переконані, що Україна готова провести подальші контрнаступи у 2023 році після того, як наступ Росії в Луганській області завершиться.

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Путін втратив свої позиції

Аналітики зазначають, що західна єдність України залишається високою, а Путін втратив позиції у світовому інформаційному просторі. Додають, що диктатор навряд чи змінить свої максималістські наміри забезпечити контроль над Україною.

У статті Time мовиться, що Захід не зможе змінити наміри Путіна, але він може дозволити Україні ще більше обмежити його здатність вести війну проти України. Крім того, задовільним завершення війни називають довгострокове завершення, яке убезпечить українську територію та суверенітет і зміцнить Україну проти майбутньої російської агресії. На Заході не сумніваються, що така мета досяжна, якщо підтримка Києва продовжуватиметься.

Україна має намір і може здобути повну перемогу, і Захід може — і повинен — допомогти Україні в цьому шляхом своєчасної, постійної та тривалої підтримки,

– мовиться у матеріалі.

Чи може зменшитись підтримка Заходу

Попри це, прогнозують, що західна підтримка України в довгостроковій перспективі може зменшитись, оскільки єдність Заходу дрейфує. У майбутньому інші кризи можуть забрати міжнародну увагу та ресурси.

Проте цей прогноз не слід сприймати, як щось невідворотне. Захід має підтримувати Україну стільки, скільки необхідно для української перемоги. Відносне співвідношення сил дуже ймовірно зміниться на користь Росії під час тривалої війни.