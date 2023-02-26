Диктатор дал интервью российским пропагандистам, пишет 24 Канал. Путин считает, что поставки оружия НАТО в Украину – это подтверждение участия Североатлантического союза в конфликте..

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Путин озабочен тем, что Запад помогает Украине

По словам президента России, участие НАТО подтверждается тем, что Украина не платит за оружие. Он сказал, что поставка Киеву оружия на миллиарды – "это не военно-техническое сотрудничество", а "соучастие в преступлениях, совершаемых киевским режимом".

Относительно высказываний Путина следует привести шутку Владимира Зеленского о якобы участии НАТО в войне. В конце 2022 года Зеленский дал интервью, в котором высмеял российскую пропаганду в анекдоте об одесских евреях.

Глава государства рассказал об огромных потерях России и заявил, что войска НАТО еще не подъехали. Таким образом Зеленский объяснил, что потери России наносит именно украинское войско. Если бы в войну вступило НАТО, особенно со своей авиацией, то дела россиян, вероятно, были бы еще хуже.

Высказывание Путина опровергает и то, что НАТО с начала полномасштабного вторжения отказалось закрыть воздушное пространство над Украиной. Кроме того, он не упомянул, сколько денег за год полномасштабного вторжения задонатили украинцы для поддержки армии.

Путин снова напугал россиян

Кремлевский диктатор 23 февраля вышел к россиянам на стадионе "Лужники" в Москве и произнес короткую речь. По большому счету, Путин не сообщил россиянам ни о какой победе, поскольку успехов у окупантов нет. Российское наступление захлебывается, ведь Силы обороны Украины ценой титанических усилий сдерживают врага.

Потому Путин в интервью пропагандистам решил испугать русский народ, если Западу удастся развалить Россию, то якобы будет установлен контроль над ее частями. Кремлевский диктатор ужасает, что Россия может не сохраниться в том виде, что есть сейчас.

Из высказываний Путина можно сделать четкий вывод, что диктатор напуган темпами снабжения западного оружия в Украине. Партнеры впервые решили передать Украине бронетехнику, которая должна помочь нашим воинам не только остановить наступление россиян, а также перейти в собственное контрнаступление.

Также Путин боится гнева россиян из-за провала в войне против Украины. Поэтому единственным выходом для диктатора является оправдание неудач именно мифическим участием НАТО в войне, а не удачными действиями Сил обороны Украины.