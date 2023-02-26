В вашингтонском Институте изучения войны предположим, что Лукашенко планирует встретиться с президентом Китая Си Цзиньпином возможно, для того, чтобы помочь России и Китаю избежать санкций на фоне сообщений о том, что Пекин серьезно рассматривает возможность оказания России летальной помощи.

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Лукашенко объявил о планах посетить Китай с 28 февраля по 2 марта и встретиться с Си Цзиньпином якобы для подписания соглашений о торговле, инвестициях, масштабных совместных проектах и других вопросах.

Лукашенко также планирует встретиться с китайскими чиновниками и руководителями китайских корпораций.

Заявление Лукашенко о планируемом визите совпадает с сообщениями CNN и The Washington Post о том, что, по оценкам высокопоставленных американских чиновников, Китай серьезно рассматривает возможность продажи России боевых беспилотников, личного оружия, а также 122-мм и 152-мм артиллерийских снарядов.

– подчеркивают в ISW.

В сообщении говорится, что российские и китайские чиновники разработали планы поставки беспилотников в Россию по поддельным товаросопроводительным документам во избежание международных санкций. Китай может попытаться использовать соглашения с Беларусью, чтобы скрыть нарушение санкций.

Китай может поставлять оружие России