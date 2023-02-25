Об этом говорится в расследовании CNN. По информации издания, Китай, вероятно, еще не принял окончательного решения. Однако переговоры по цене и объему поставок продолжаются.
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Когда Китай может передать России вооружение
Американская разведка получила информацию, свидетельствующую о том, что Пекин склоняется в пользу передачи вооружения.
По данным CNN, Пекин, кроме снабжения беспилотников, может рассматривать передачу боеприпасов – скорее для стрелкового оружия, а не для артиллерии. Однако источники The Wall Street Journal говорят об изучении поставок "артиллерии и вооруженных дронов".
Накануне Der Spiegel сообщил, что Россия наверняка ведет переговоры с китайской компанией Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology о закупке 100 ударных беспилотников. Партия может быть передана уже весной.
Реакция Зеленского по поводу вероятного сотрудничества Китая с Россией
- Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на вероятное усиление поддержки России Китаем. Он заверил, что для него важно, чтобы этого не произошло. Глава государства подчеркнул, что это может стать угрозой не только нашей стране, но и всему миру.
- Владимир Зеленский выразил надежду, что Китай будет на стороне справедливого мира, а это значит на нашей стороне. Он подчеркнул, что для него это пункт №1, так что сделает все возможное, чтобы этого не допустить.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции во время визита в Эстонию заметил, что Китаю нет доверия. КНР ведь не смогла осудить вторжение России в Украину.
- Вашингтон внимательно следит за ролью Китая в войне. В частности, на фоне недавних сообщений о военной помощи, которую Пекин может предоставить России.