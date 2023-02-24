Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что Вашингтон пристально следит за ролью Китая в войне. В частности, на фоне недавних сообщений о военной помощи, которую Пекин может предоставить России.

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Война может закончиться даже завтра

Джейк Салливан подчеркнул, что в так называемом "мирном плане" Китая можно остановиться на первом пункте об уважении суверенитета всех наций. Советник Джо Байдена подчеркнул, что война может закончиться хотя бы завтра, если Путин отдаст приказ о выводе войск.

Эта война может закончиться завтра, если Россия перестанет атаковать Украину и уведет свои силы. Украина не нападала на Россию, НАТО не атаковало Россию, Соединенные Штаты не атаковали Россию. Это была война по выбору, которую вел Путин,
– подчеркнул Салливан.

Советник американского президента заметил, что Китай всячески пытается показать, что якобы никак не связан с Россией. Например, на Совбезе ООН Пекин не голосует против резолюций по войне, как это делает Москва, но и не поддерживает их, воздерживаясь от голосования.

Что предлагает Пекин

24 февраля Китай опубликовал свой "мирный план", который Пекин называет позиционным документом с рекомендациями, которые якобы помогут достичь мира. В этом документе китайская сторона предлагает:

  • отказаться от обеспечения безопасности одной страны за счет других;
  • возобновить прямой диалог Киева и Москвы;
  • уважать суверенитет стран;
  • возобновить мирные переговоры;
  • разрешить гуманитарный кризис;
  • защитить гражданских и военнопленных;
  • обеспечение безопасности АЭС;
  • снизить стратегические риски;
  • содействовать экспорту зерна;
  • прекратить внедрение "односторонних санкций";
  • поддерживать стабильность промышленных цепей и цепей поставок;
  • способствовать послевоенному восстановлению.

Интересно, что в ООН постпред Китая призвал партнеров Украины прекратить давать нам оружие. Поэтому позиция и предложения Пекина удивительны.