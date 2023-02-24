Радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван відзначив, що Вашингтон пильно стежить за роллю Китаю у війні. Зокрема, на тлі нещодавніх повідомлень про військову допомогу, яку Пекін може надати Росії.

Зверніть увагу Повторили наративи Кремля: до чого закликає Пекін у своїй "формулі миру"

Війна може закінчитися навіть завтра

Джейк Салліван наголосив, що у так званому "мирному плані" Китаю можна зупинитися на першому пункті про повагу до суверенітету всіх націй. Радник Джо Байдена підкреслив, що війна може закінчитися хоч завтра, якщо Путін віддасть наказ про виведення військ.

Ця війна може закінчитися завтра, якщо Росія припинить атакувати Україну і відведе свої сили. Україна не нападала на Росію, НАТО не атакувало Росію, Сполучені Штати не атакували Росію. Це була війна за вибором, яку вів Путін,

– наголосив Салліван.

Радник американського президента зауважив, що Китай всіляко намагається показати, що нібито ніяк не пов'язаний з Росією. Наприклад, на Радбезі ООН Пекін не голосує проти резолюцій щодо війни, як це робить Москва, але й не підтримує їх, утримуючись від голосування.

Що пропонує Пекін

24 лютого Китай опублікував свій "мирний план", який Пекін називає позиційним документом з рекомендаціями, які нібито допоможуть досягти миру. У цьому документі китайська сторона пропонує:

відмовитися від забезпечення безпеки однієї країни за рахунок інших;

відновити прямий діалог Києва та Москви;

поважати суверенітет країн;

відновити мирні переговори;

вирішити гуманітарну кризу;

захистити цивільних та військовополонених;

забезпечити безпеку АЕС;

зменшити стратегічні ризики;

сприяти експорту зерна;

припинити впровадження "односторонніх санкцій";

підтримувати стабільність промислових ланцюгів та ланцюгів поставок;

сприяти післявоєнній відбудові.

Цікаво, що в ООН постпред Китаю закликав партнерів України припинити надавати нам зброю. Тому позиція та пропозиції Пекіна є дивними.