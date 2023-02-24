Глава государства подчеркнул, что это может стать угрозой не только нашей стране, но и всему миру, информирует 24 Канал.

Право на предложения за Украиной

Владимир Зеленский подчеркнул, что субъектом и зачинателем любых мирных инициатив может быть только государство, на территории которого происходит война. В свою очередь Украина сделала свое предложение, озвучив "формулу мира".

"Мне кажется, что это был взгляд Китая и важный сигнал, что они собираются участвовать в этой тематике", – отметил он.

По словам президента Украины, все зависит от дальнейших действий властей Китая.

Угроза Третьей мировой войны

Владимир Зеленский выразил надежду, что Китай будет на стороне справедливого мира, а это значит на нашей стороне.

"Скажу вам откровенно, для меня это важно. Я очень хочу верить, что Китай не будет поставлять оружие в Россию", – отметил глава Украины.

Он подчеркнул, что для него это пункт №1, так что сделает все возможное, чтобы этого не допустить.

Лучше там, где сейчас Китай, чем в объятиях с Российской Федерацией. Потому что это нечестно, несправедливо. И это, если честно, будет Третья мировая,

– сосредоточил внимание Зеленский.

По его мнению, Китай должен демонстрировать не только мнение, но и конкретные шаги. Зеленский объяснил, что для него самым важным остается уважение к территориальной целостности, а это значит выведение всех российских войск с нашей территории.

"Мирный план" Китая: реакция мира