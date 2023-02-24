Глава государства подчеркнул, что это может стать угрозой не только нашей стране, но и всему миру, информирует 24 Канал.
Право на предложения за Украиной
Владимир Зеленский подчеркнул, что субъектом и зачинателем любых мирных инициатив может быть только государство, на территории которого происходит война. В свою очередь Украина сделала свое предложение, озвучив "формулу мира".
"Мне кажется, что это был взгляд Китая и важный сигнал, что они собираются участвовать в этой тематике", – отметил он.
По словам президента Украины, все зависит от дальнейших действий властей Китая.
Угроза Третьей мировой войны
Владимир Зеленский выразил надежду, что Китай будет на стороне справедливого мира, а это значит на нашей стороне.
"Скажу вам откровенно, для меня это важно. Я очень хочу верить, что Китай не будет поставлять оружие в Россию", – отметил глава Украины.
Он подчеркнул, что для него это пункт №1, так что сделает все возможное, чтобы этого не допустить.
Лучше там, где сейчас Китай, чем в объятиях с Российской Федерацией. Потому что это нечестно, несправедливо. И это, если честно, будет Третья мировая,
– сосредоточил внимание Зеленский.
По его мнению, Китай должен демонстрировать не только мнение, но и конкретные шаги. Зеленский объяснил, что для него самым важным остается уважение к территориальной целостности, а это значит выведение всех российских войск с нашей территории.
"Мирный план" Китая: реакция мира
- Советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью 24 Каналу заявил, что, несмотря на все инициативы Китая, только Украина может решать условия мира с Россией.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции во время визита в Эстонию заявил, что Китаю нет доверия. Ведь КНР не смогла осудить вторжение России в Украину.
- Вашингтон внимательно следит за ролью Китая в войне. В частности, на фоне недавних сообщений о военной помощи, которую Пекин может предоставить России.