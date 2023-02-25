Это заявление американский лидер сделал 24 февраля. Следует отметить, что этот план предполагает важность поддержки "встречных шагов Москвы и Киева в пользу скорейшего возобновления прямого диалога". "План" содержит 12 пунктов.

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Что сказал Байден о "мирном плане" Китая

Если Путин аплодирует этому, как это может быть хорошо? Я не видел в плане ничего, что бы указывало на то, что есть что-то, что было бы выгодно кому-то, кроме России, если придерживаться китайского плана,

– заявил Джо Байден.

Более того, президент США отметил, что сама идея о том, что Китай будет вести переговоры по результатам войны, абсолютно несправедливой для Украины, является иррациональной.

Как Зеленский отреагировал на мирный план Китая

Китай анонсировал свой "мирный план" перед 24 февраля 2023 года. Но уже в годовщину вторжения обнародовал его 12 предусматривающих:

отказ от менталитета холодной войны;

прекращение военных действий;

уважение к суверенитету всех стран;

возобновление мирных переговоров;

разрешение гуманитарного кризиса;

защита гражданского населения и военнопленных;

обеспечение безопасности атомных электростанций;

уменьшение стратегических рисков;

содействие экспорту зерна;

прекращение "односторонних санкций";

поддержание стабильности промышленных цепей и цепей поставок;

содействие послевоенному восстановлению.

Президент Украины на большой пресс-конференции в годовщину вторжения заявил, что частично соглашается с "мирным планом" Китая. Там ведь есть пункты, с которыми можно работать.

Мне кажется, что это был не мирный план Китая – это не резолюция и не декларация, это не инфраструктура для чего-то. Мне кажется, что Китай показал свое мнение на этот счет. Китай начал говорить об Украине – я считаю, что это очень неплохо. Вопрос, что идет по словам,

– заявил Зеленский.

Он отметил, что там есть и пункты, с которыми не соглашается. Президент Украины уверен, что не согласится весь мир. Однако Зеленский отметил, что:

наша задача – собрать всех, чтобы изолировать одних;

субъектом инициатив может быть только государство, на территории которого происходит война;

Украина уже предложила формулу мира.

Президент Украины также отметил, что хочет верить, что Китай не будет поставлять оружие в Россию.

"Это пункт №1. Я делаю все, чтобы не допустить этого. Иначе есть риски, что будет третья мировая", – сказал Владимир Зеленский.

Более того, украинский лидер заявил, что стремится встретиться лично с Си Цзиньпинем. Ведь Украина и Китай заинтересованы в сохранении отношений.