По данным анонимных источников в Белом доме, администрация Джо Байдена рассматривает возможность обнародования разведывательных данных. Они, по данным США, свидетельствуют о том, что Китай взвешивает, поставлять ли оружие для поддержки войны России в Украине.

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Что известно о планах Китая

В последние недели западные страны получили данные разведки о том, что Пекин может прекратить свое предварительное ограничение на поставку оружия России, по словам официальных лиц США и Европы. Хотя, кажется, что Китай еще не принял окончательного решения,

– замечает издание.

Также отмечает, что обсуждение вопроса публичного раскрытия информации о потенциальных планах Китая проходит накануне заседания Совбеза ООН. Последнее посвятят как раз годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Что известно о возможных планах Китая по оружию