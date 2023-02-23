За даними анонімних джерел у Білому домі, адміністрація Джо Байдена розглядає можливість оприлюднення розвідувальних даних. Вони, за даними США, свідчать про те, що Китай зважує, чи постачати зброю для підтримки війни Росії в Україні.

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Що відомо про плани Китаю

Останніми тижнями західні країни отримали дані розвідки про те, що Пекін може припинити своє попереднє обмеження на постачання зброї Росії, за словами офіційних осіб США та Європи. Хоча, видається, що Китай ще не ухвалив остаточного рішення,

– зауважує видання.

Також зазначає, що обговорення питання публічного розкриття інформації про потенційні плани Китаю відбувається напередодні засідання Радбезу ООН. Останнє присвятять якраз роковинам повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Що відомо про ймовірні плани Китаю щодо зброї