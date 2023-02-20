Про це заявила постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

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Томас-Грінфілд зазначила, що США схвалюють заяву Китаю, про те, що вони хочуть миру.

Але ми також маємо чітко усвідомлювати, що якщо є якісь думки та зусилля з боку Китаю та інших, щоб надати смертоносну підтримку росіянам у їхній жорстокій атаці проти України, це неприйнятно. Це була б "червона лінія",

– підкреслила пані посол.

Також вона додала, що Сполучені Штати готові конкурувати з Китаєм. Байден розглядає його як противника.

"Ми готові конкурувати з китайцями, і ми (готові – 24 Канал), коли буде потрібно, протистояти китайцям. І це те, що ми робимо. І це те, що ми продовжуватимемо робити, щоб наші національні інтереси завжди були на першому плані", – зазначила Томас-Грінфілд.

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Китай може надати Росії летальну зброю: що відомо

Нещодавно держсекретар США заявив, що Китай розглядає можливість надання Росії летальної "допомоги". Ентоні Блінкен зустрівся з представником офіційного Пекіну у Мюнхені. Це відбулося за лаштунками безпекової конференції.

Держсекретар США зауважив, що публічно Китай представляє себе як державу, яка прагне миру в Україні. Водночас упродовж минулих місяців у Штатах неодноразово зауважували, що китайська сторона надавала нелетальну допомогу країні-агресорці.

За словами Блінкена, наразі Пекін серйозно розглядає надання матеріальної підтримки Росії у війні. Держсекретар США наголосив, що мовиться про "летальний ефект". Цю межу Китай ще не перетнув. Блінкен наголосив, що попередив офіційний Пекін, які наслідки матиме таке рішення з боку Китаю.

До речі, у NBC також повідомляли про можливу допомогу окупантам від Китаю. Зокрема, країна може надати загарбникам форму або навіть бронежилети.

