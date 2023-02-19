Влада Китаю навіть розповіла про "мирний план", який може закінчити цю війну. Про це повідомив радник президента Китаю Сі Цзіньпіна Ван I на Мюнхенській конференції з безпеки, інформує 24 Канал.

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Так, Ван I заявив, що "ця війна не може тривати". За його словами, позиція Китаю – поважати територіальну цілісність і суверенітет усіх країн.

Радник президента Китаю зазначив, що Пекін продовжуватиме працювати заради миру.

Ми, звичайно, можемо продовжувати висловлювати свою позицію на міжнародних конференціях, подібних до цієї, але я пропоную, щоб ми також почали мислити спокійно, особливо для моїх друзів у Європі. Нам потрібно подумати про те, яких зусиль ми можемо докласти, щоб покласти край цій війні,

– наголосив Ван I.

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