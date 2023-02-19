Власти Китая даже рассказали о "мирном плане", который может закончить эту войну. Об этом сообщил советник президента Китая Си Цзиньпина Ван I на Мюнхенской конференции по безопасности, информирует 24 Канал.

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Так, Ван I заявил, что "эта война не может продолжаться". По его словам, позиция Китая – уважать территориальную целостность и суверенитет всех стран.

Советник президента Китая отметил, что Пекин будет продолжать работу ради мира.

Мы, конечно, можем продолжать высказывать свою позицию на международных конференциях, подобных этой, но я предлагаю, чтобы мы тоже начали мыслить спокойно, особенно для моих друзей в Европе. Нам нужно подумать о том, какие усилия мы можем приложить, чтобы положить конец этой войне,

– подчеркнул Ван I.

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