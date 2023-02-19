Блинкен встретился с представителем официального Пекина в Мюнхене. Это произошло за кулисами конференции по безопасности.
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Госсекретарь США отметил, что публично Китай представляет себя как государство, которое стремится к миру в Украине. В то же время, в течение прошлых месяцев в Штатах неоднократно замечали, что китайская сторона оказывала нелетальную помощь стране-террористу.
По словам Блинкена, в настоящее время Китай серьезно рассматривает предоставление материальной поддержки России в войне. Госсекретарь США подчеркнул, что речь идет о "летальном эффекте". Этот предел Китай еще не пересек.
Блинкен подчеркнул, что предупредил официальный Пекин, какие последствия будет иметь такое решение со стороны Китая.
Отношения Украины и Китая – главное
- Дмитрий Кулеба отметил, что Си Цзиньпин – глава Китая – поздравил Владимира Зеленского с Днем рождения. Это произошло в формате официального письма. На уровне лидеров стран проходят дипломатические жесты.
- Кроме того, содержательный диалог ведут главы МИД Украины и Китая.
- В частности, Кулеба в рамках конференции по безопасности в Мюнхене встретился с Ван И – главой МИД Китая. Кулеба отметил, что Украина хочет, чтобы Китай сыграл свою роль в сдерживании страны-террориста.