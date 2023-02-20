Китай впервые назвал войну в Украине войной и предложил свое видение "справедливого мира". В то же время американцы предостерегли Пекин от любых попыток военной поддержки России, ведь война переходит в решающую фазу. 24 Канал традиционно проанализировал, что пишут авторитетные западные СМИ об Украине.

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Как Запад воспринял "мирный план" Китая

Западные лидеры нервно отреагировали на китайский мирный план по Украине, который должен быть обнародован уже на этой неделе, пишет The Guardian. Впрочем, они также осторожно приветствовали заявления главного дипломата Китая Ван И как первый признак того, что Китай признает – война в Украине не может считаться чисто европейским делом.



Речь Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности 2023 года / Фото AP

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, высокопоставленный китайский дипломат Ван И, один из немногих внешнеполитических политиков, способных повлиять на Россию, объявил, что:

Китай начнет свою мирную инициативу в годовщину войны и уже консультируется с Германией, Италией и Францией по своим предложениям.

по своим предложениям. Ван И подчеркнул, что китайский мирный план подчеркнет необходимость соблюдения принципов суверенитета, территориальной целостности и Устава ООН, но в то же время учтет "законные интересы России в сфере безопасности".

Впрочем, пока не ясно, насколько этот план действительно будет реалистичным, и не пытается ли Китай в очередной раз выставить Запад злостным разжигателем войны, что могло бы найти положительный отклик на глобальном Юге и увеличить расположение региональных государств к Китаю.

Глава МИД Германии Анналена Бербок все же приветствовала этот шаг Китая, заявив, что "как постоянный член Совбеза ООН Китай обязан использовать свое влияние для обеспечения мира во всем мире". Она подчеркнула, что очень плодотворно пообщалась с Ван И в кулуарах Мюнхенской конференции и донесла ему, что справедливый мир – это не когда вы вознаграждаете агрессора, а наоборот, когда вы отстаиваете международное право и тех, на кого напали. В конце концов, похожие сообщения в Китай донесли французские и итальянские дипломаты.

Обратите внимание! Бербок подчеркнула, что справедливый мир предусматривает, "что нарушивший территориальную целостность, а именно Россия, выведет свои войска с оккупированных территорий", ведь именно на этом и основываются основополагающие принципы международного права о суверенитете. В то же время пока не ясно, что означает "использовать каждый шанс для мира", который предлагает Китай.

Без полного вывода всех российских войск из Украины шансов на прекращение войны нет. Даже если это тяжело, но все требования о прекращении войны путем территориальных уступок России – неприемлемы. Это означает, что мы делаем людей добычей России. Мы не будем этого делать,

– заявила Анналена Бербок.

Китай знает, что на Юге планеты есть готовая аудитория, положительно воспринимающая то, что он призывает к диалогу и миру. К примеру, министр иностранных дел Бразилии заявил, что его страна осудила агрессию России, в том числе и в ООН, однако добавил, что "мир должен попытаться сделать возможным любые решения", а не ограничиваться разговорами о войне. Он подчеркнул, что речь не идет о немедленных переговорах, но следует двигаться в этом направлении.

Обратите внимание! Некоторые западные государства размышляют над тем, стоит ли настаивать на принятии новой резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которая бы поддержала Украину. Такое голосование могло бы выделить отсутствие интернациональной поддержки России. В прошлом году 141 страна поддержала Украину, а сейчас пока непонятно, сколько "новоприбывших" на глобальном Юге.



На Мюнхенской конференции ряд европейских лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона, признали, что Запад должен сделать больше, чтобы убедить Юг в том, что его решительная поддержка Украины не является следствием двойных стандартов. Макрон назвал вторжение России в Украину "неоколониалистской и империалистической" атакой, "нарушившей все табу", а также предупредил, что сторонние наблюдатели были соучастниками российской агрессии.

В то же время, как сообщает The Guardian, растет обеспокоенность США относительно поддержки России со стороны Китая. Госсекретарь США встретился с китайским дипломатом Ван И и предупредил его о "серьезных проблемах" в отношениях двух стран, если Пекин будет поставлять оружие Владимиру Путину. Блинкен также призвал Китай прекратить помогать России избегать влияния санкций.



Энтони Блинкен на Мнюхенской конференции по безопасности 2023 / Фото Getty

Блинкен рассказал американским телеканалам, что США располагают информацией о том, что Китай рассматривает возможность оказания помощи России, возможно, включая оружие, для ведения войны в Украине. США также считают, что Китай, вероятно, уже предоставляет определенную развединформацию ПВК Вагнера.

Беспокойство, которое мы сейчас имеем, основывается на информации, которую мы имеем, что Китай рассматривает возможность оказания летальной поддержки. Мы очень четко дали им понять, что это может стать серьезной проблемой для нас и наших отношений,

– заявил Блинкен в эфире CBS.

Предостережения США о намерениях Пекина появились в контексте китайского предложения обнародовать мирный план для Украины. Ван И рассказал о своих намерениях лидерам Франции, Германии и Италии. Возможно, таким образом Китай пытается вбить клин между странами ЕС и США. США отметили, что план Китая, скорее всего, является расплывчатым утверждением о ценностях мирного диалога, территориальной целостности и суверенитете, но при этом не вдаваясь в подробности. В то же время в своей речи Ван И предположил, что существует вероятность того, что Европа больше стремится к урегулированию, чем США.

Мы должны спокойно подумать, особенно наши друзья в Европе, о том, какие усилия следует приложить, чтобы остановить войну. Какие должны быть рамки для установления длительного мира в Европе и какую роль должна играть Европа, чтобы продемонстрировать свою стратегическую автономию,

– заявил Ван И.

Европейские дипломаты, уже ознакомившиеся с предложениями Китая, отнеслись к нему скептически, ставя под сомнения намерения Пекина дистанцироваться от своего близкого партнера – России. Кроме того, Китай является едва ли не единственным внешним игроком, способным оказывать эффективное дипломатическое давление на российского диктатора Владимира Путина. чтобы заставить его переосмыслить свою стратегию.

Впрочем, в предложенном плане Китая были и другие моменты, которые Запад может приветствовать, в частности, противодействие угрозам ядерной войны или атака против гражданских атомных электростанций. Ссылки на устав ООН и территориальную целостность также могут быть полезны, хотя они и сопровождаются упоминанием о том, что якобы "Россия испытывает законные опасения по поводу безопасности". Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду, что внешнеполитические принципы Китая заставят Пекин принять украинскую позицию.

Мы считаем, что соблюдение принципа территориальной целостности является основополагающим интересом Китая на международной арене. И что приверженность соблюдению и защите этого принципа является большей движущей силой для Китая, чем другие аргументы, предложенные Украиной, Соединенными Штатами или любой другой страной,

– заявил Дмитрий Кулеба.

США активно обсуждают передачу Украине самолетов

Американский генерал сообщил законодателям США, что F-16 и ракеты большей дальности могут помочь усилить наступательные действия Украины и обеспечить победу над Россией, пишет издание Politico. Сенаторы прямо спросили главного генерала США в Европе Кристофера Каволи о том, помогут ли Украине западные истребители одержать победу, на что он ответил утвердительно.

Генерал США Кристофера Каволи призывает поставить Украине F-16 / Фото Getty

Обратите внимание! Вопрос о F-16 являлся частью широкой дискуссии о ведении войны, а также о том, что еще нужно Киеву, чтобы добиться успеха в своих планах перейти в контрнаступление и приостановить российские наступательные действия на сотнях километров линии фронта.



Каволи сказал, что Украине нужны ракеты большей дальности, чтобы ВСУ могли наносить удары по российским позициям с большего расстояния, ставя под угрозу штабы и тыловые линии снабжения. Это помогло бы вывести из строя российскую военную машину внутри Украины.

Ответ генерала идет дальше предыдущих публичных комментариев высших должностных лиц, отвечающих за национальную безопасность США. Они заявляли, что не исключают поставок истребителей в будущем, но также отмечали, что противовоздушная оборона является насущной потребностью современности. Каволи заявил законодателям США на Мюнхенской конференции по безопасности, что американцы и их союзники должны прислать Украине самое современное вооружение, с которым они могут расстаться. Это включает также современные самолеты, беспилотники и ракеты с дальностью полета более 100 километров.

Генерал, также являющийся верховным главнокомандующим объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и главой Европейского командования Вооруженных сил США, утверждает, что Украина нуждается в более современном вооружении и технике для "усиления эффективной борьбы". Эти замечания появились на фоне обострения дебатов на Западе, стоит ли предоставлять Киеву современные самолеты.

Президент Украины Владимир Зеленский уже давно призывает к поставкам истребителей и подчеркивает, что украинские пилоты достаточно квалифицированы, чтобы тренироваться на самолетах западного образца и контролировать небо, несмотря на российскую противовоздушную оборону. Впрочем, президент США Джо Байден и некоторые европейские лидеры пока отклонили этот запрос, заявив, что предоставление танков и артиллерии является более важным для нынешней фазы войны.

Такая позиция администрации Байдена разочаровала ястребиное крыло законодателей США. К примеру, сенатор-республиканец Линдси Грэм отмечает, что передача F-16 "является абсолютной необходимостью". Грэм также уверяет, что спор о самолетах в конце концов ожидает та же участь, что и танки и обвиняет Белый Дом в недостаточной решительности. При этом в Конгрессе США двухпартийная группа законодателей уже направила Байдену письмо, в котором призвала президента немедленно отправить F-16 Украине.

Сенатор Марк Келли, отставной пилот ВМС с боевым опытом, добавил, что украинцы заинтересованы в использовании боевых самолетов для поражения российских систем ПВО издалека. Это позволило бы другим самолетам и беспилотникам свободнее действовать по всей стране, особенно на Востоке и Юге, где сегодня сосредоточены боевые действия.

В то же время британское правительство пообещало научить украинских пилотов управлять новейшими самолетами НАТО, но так и не указало, когда именно начнутся эти учения и готов ли Лондон отправить свои самолеты Украине. А американские и британские официальные лица продолжают утверждать, что этот вопрос не снимается с повестки дня.

Важно! На этой неделе генерал Кристофер Каволи говорил со своим украинским коллегой о том, в какой еще военной помощи нуждается Украина. В то же время союзники уже приступили к тренировкам украинских военных на Leopard 2 и других танках, которые Германия одобрила для отправки в Украину. Западные эксперты полагают, что любое современное западное оружие будет оказывать серьезное влияние на фронте, где российские военные с высокими потерями пытаются штурмовать украинские позиции, продвигаясь всего на несколько десятков метров.

Представитель НАТО в кулуарах Мюнхенской конференции заявил, что россияне пытаются наступать и пока неизвестно, насколько успешно они это будут делать. Чиновник Североатлантического союза также подчеркнул, что следует готовиться к длительной борьбе:

Это не кризис. Это не какой-то маленький инцидент, который можно уладить. Это не стычка. Это тотальная война.

Байдену стоит набраться решительности в отношении оружия для Украины

Издание The Wall Street Journal вспомнило решение президента США Ричарда Никсона во время критического момента для Израиля в 1973 году и призвало Джо Байдена последовать его примеру. Решительные действия президента могут изменить ситуацию между успехом и катастрофой в конфликтах за рубежом. Оглянитесь на 50 лет назад, и история даст вам пример того, какой тип американского президентского лидерства необходим для победы.

Война "Судного дня" 1973 года в Израиле, как и война в Украине, была чем-то большим, чем региональный конфликт. Израиль являлся важным стратегическим партнером США на Ближнем Востоке. Египет и Сирия были тесно связаны с Советским Союзом. Когда Египет и Сирия приступили к двусторонней атаке, Израиль был застигнут врасплох и неподготовлен.

Первые успехи арабских захватчиков поставили Израиль перед необходимостью сражаться за свое выживание. На третий день войны Израиль висел на волоске. Он потерял более 1000 бойцов и треть своих танков. Белый Дом тогда предстал перед серьезной дилеммой: как обеспечить выживание Израиля без разжигания конфликта между сверхдержавами. Похожую ситуацию сегодняшняя администрация президента США получила от войны России против Украины.

Чтобы избежать образа "жалкого, беспомощного гиганта", не желающего использовать свою военную силу для поддержки союзников и стратегических партнеров, США должны были действовать решительно. Никсон приказал Министерству обороны быстро восстановить всю утраченную военную технику Израиля. Пентагон не сразу понял сообщение. Президент Никсон попросил тогдашнего госсекретаря Генри Киссинджера поручить Пентагону "ускорить работу". Прошло несколько дней, а Пентагон продолжал медлить. Никсон знал, что Советский Союз ежедневно поставляет 700 тонн военной техники в Египет и Сирию и что США должны действовать.

Узнав, что Военно-воздушные силы США не могут решить, какие грузовые самолеты следует использовать, Никсон сказал Киссинджеру: "Черт возьми, используйте все, какие у нас есть. Скажите им, чтобы отправили все, что способно летать". Этот президентский приказ устранил препятствие.



Уничтоженные сирийские танки на Голанских высотах в Израиле 1973 год / Фото Getty

Уже через семь дней после начала войны 30 транспортных самолетов С-130 были на пути в Израиль, а в течение следующего месяца более 550 американских воздушных миссий осуществили поставки для израильской армии. Самолеты летели низко над израильским побережьем, предоставляя реальные доказательства отчаянно необходимой американской помощи, а также крайне необходимый моральный подъем.

Обратите внимание! Советский Союз ответил угрозой ввести свои войска, но Никсон не колебался. Он привел всю американскую армию в состояние самой высокой боевой готовности для мирного времени – DefCon 3, что фактически означало подготовку к военным действиям. Советский Союз отступил, Израиль переломил ход войны, а урегулирование под американским руководством позволило удержать Москву подальше от Ближнего Востока на следующие 40 лет.

Отставной генерал армии США Барри МакКафри отмечает, если президент Байден серьезно настроен по поводу будущего суверенной Украины и поражения территориальных амбиций России, пора действовать смело и решительно. Еще не поздно для США и их западных партнеров отправить в Украину "все, что способно летать".