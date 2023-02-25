Цю заяву американський лідер зробив 24 лютого. Варто зауважити, що цей план передбачає важливість підтримки "зустрічних кроків Москви та Києва на користь якнайшвидшого відновлення прямого діалогу". "План" містить 12 пунктів.

До теми "Мирний план" у тумані війни: які цілі переслідує Китай і як хоче використати Росію

Що сказав Байден про "мирний план" Китаю

Якщо Путін аплодує цьому, то як це може бути добре? Я не бачив у плані нічого, що вказувало б на те, що є щось, що було б вигідно комусь, окрім Росії, якщо дотримуватися китайського плану,

– заявив Джо Байден.

Ба більше, президент США зауважив, що сама ідея про те, що Китай буде вести переговори щодо результатів війни, яка є абсолютно несправедливою для України, є ірраціональною.

Як Зеленський відреагував на "мирний план" Китаю

Китай анонсував свій "мирний план" перед 24 лютого 2023 роком. Та вже в роковини вторгнення оприлюднив його 12 пунктів, які передбачають:

відмову від менталітету холодної війни;

припинення військових дій;

повагу до суверенітету всіх країн;

відновлення мирних переговорів;

вирішення гуманітарної кризи;

захист цивільного населення та військовополонених;

забезпечення безпеки атомних електростанцій;

зменшення стратегічних ризиків;

сприяння експорту зерна;

припинення "односторонніх санкцій";

підтримку стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів поставок;

сприяння післявоєнній відбудові.

Президент України на великій пресконференції у роковини вторгнення заявив, що частково погоджується з "мирним планом" Китаю. Адже там є пункти, з якими можна працювати.

Мені здається, що це був не мирний план Китаю – це була не резолюція і не декларація, це не інфраструктура для чогось. Мені здається, що Китай показав свої думки щодо цього. Китай почав говорити про Україну – я вважаю, що це дуже непогано. Питання, що йде за словами,

– заявив Зеленський.

Він зауважив, там є й пункти, з якими не погоджується. Президент України впевнений, що не погодиться весь світ. Однак Зеленський зауважив, що:

наше завдання – зібрати всіх, щоб ізолювати одних;

суб'єктом ініціатив може бути тільки та держава, на території якої відбувається війна;

Україна вже запропонувала формулу миру.

Президент України також зазначив, що хоче вірити, що Китай не постачатиме зброю в Росію.

"Це пункт №1. Я роблю все, щоб не допустити цього. Інакше є ризики, що буде третя світова", – сказав Володимир Зеленський.

Ба більше, український лідер заявив, що прагне зустрітися особисто з Сі Цзіньпінем. Адже Україна та Китай зацікавлені у збереженні відносин.