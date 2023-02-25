Про це йдеться в розслідуванні CNN. За інформацією видання, Китай, ймовірно, ще не ухвалив остаточного рішення. Проте переговори щодо ціни та обсягів поставок тривають.
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Коли Китай може передати Росії озброєння
Американська розвідка отримала інформацію, яка свідчить про те, що Пекін схиляється на користь передачі озброєння.
За даними CNN, Пекін, крім постачання безпілотників, може розглядати передачу боєприпасів – швидше для стрілецької зброї, а не для артилерії. Однак джерела The Wall Street Journal говорять про вивчення постачання "артилерії та озброєних дронів".
Напередодні Der Spiegel повідомив, що Росія, напевно, веде переговори з китайською компанією Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology про закупівлю 100 ударних безпілотників. Партію можуть передати вже навесні.
Реакція Зеленського щодо ймовірної співпраці Китаю з Росією
- Президент України Володимир Зеленський відреагував на ймовірне посилення підтримки Росії Китаєм. Він запевнив, що для нього важливо, аби цього не сталося. Очільник держави наголосив, що це може стати загрозою не лише для нашої країни, але й для всього світу.
- Володимир Зеленський висловив сподівання, що Китай буде на боці справедливого миру, а це значить на нашому боці. Він наголосив, що для нього це пункт №1, тож зробить усе можливе, щоб цього не допустити.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції під час візиту до Естонії зауважив, що до Китаю немає довіри. Адже КНР не змогла засудити вторгнення Росії в Україну.
- Вашингтон пильно стежить за роллю Китаю у війні. Зокрема, на тлі нещодавніх повідомлень про військову допомогу, яку Пекін може надати Росії.