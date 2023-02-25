Про це йдеться в розслідуванні CNN. За інформацією видання, Китай, ймовірно, ще не ухвалив остаточного рішення. Проте переговори щодо ціни та обсягів поставок тривають.

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Коли Китай може передати Росії озброєння

Американська розвідка отримала інформацію, яка свідчить про те, що Пекін схиляється на користь передачі озброєння.

За даними CNN, Пекін, крім постачання безпілотників, може розглядати передачу боєприпасів – швидше для стрілецької зброї, а не для артилерії. Однак джерела The Wall Street Journal говорять про вивчення постачання "артилерії та озброєних дронів".

Напередодні Der Spiegel повідомив, що Росія, напевно, веде переговори з китайською компанією Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology про закупівлю 100 ударних безпілотників. Партію можуть передати вже навесні.

Реакція Зеленського щодо ймовірної співпраці Китаю з Росією