По его словам, Китай еще не принял решение о предоставлении России летальной помощи. Уильям Бернс отметил, что администрация Джо Байдена пытается сдержать власти Китая от принятия такого решения.

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Пекин внимательно следит за войной в Украине

"Мы уверены, что китайское руководство рассматривает возможность предоставления (России – 24 Канал) летального оружия", – сказал он.

Директор ЦРУ убежден, что китайский глава Си Цзиньпин очень внимательно наблюдает за российским вторжением в Украину.

"Мы не видим, что окончательное решение уже принято, и не видим доказательств фактических поставок летального вооружения. Именно поэтому Блинкен и президент четко выступили с пояснениями по поводу последствий такого шага", – заявил Бернс.

Он отметил, что нет ни одного иностранного лидера, который бы наблюдал за опытом Путина в Украине, за развитием войны более внимательно, чем Си Цзиньпин. "Я думаю, во многом он был озадачен и протрезвел из-за увиденного", – добавил Бернс.

Реакция Байдена

Госсекретарь США Энтони Блинкен недавно рассказал, что правительство Китая, вероятно, дало разрешение своим компаниям оказывать России нелетальную поддержку "двойного назначения", то есть товары, которые могут использоваться как в военных, так и гражданских целях. Позже Пекин заявил, что "не предлагает никаких продаж оружия в зоны конфликтов или сторонам, участвующим в войнах".

Президент США Джозеф Байден не ожидает, что Китай предоставит значительную военную помощь России. В то же время он считает, что это будет именно предел, за которым последует реакция Штатов.

Также он подробно рассказал о состоявшемся прошлым летом разговоре с президентом Китая Си Цзиньпином. Байден предупредил его об экономических последствиях помощи России. Он вспомнил, как 600 американских корпораций покинули рынок страны-агрессора.