За його словами, Китай ще не прийняв рішення про надання Росії летальної допомоги. Вільям Бернс наголосив, що адміністрація Джо Байдена намагається стримати владу Китаю від ухвалення такого рішення.

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Пекін уважно стежить за війною в Україні

"Ми впевнені, що китайське керівництво розглядає можливість надання (Росії – 24 Канал) летальної зброї", – сказав він.

Директор ЦРУ переконаний, що китайський очільник Сі Цзіньпін дуже уважно спостерігає за російським вторгненням в Україну.

"Ми не бачимо, що остаточне рішення вже прийняте, і не бачимо доказів фактичних поставок летального озброєння. Саме тому Блінкен і президент чітко виступили із поясненнями щодо наслідків такого кроку", – заявив Бернс.

Він зауважив, що немає жодного іноземного лідера, який би спостерігав за досвідом Путіна в Україні, за розвитком війни більш уважно, ніж Сі Цзіньпін. "Я думаю, багато в чому він був збентежений і протверезів через побачене", – додав Бернс.

Реакція Байдена

Держсекретар США Ентоні Блінкен нещодавно розповів, що уряд Китаю, ймовірно, дав дозвіл своїм компаніям надавати Росії нелетальну підтримку "подвійного призначення", тобто товари, які можуть використовуватися як у військових, так і в цивільних цілях. Пізніше Пекін заявив, що "не пропонує жодних продажів зброї в зони конфліктів або сторонам, що беруть участь у війнах".

Президент США Джозеф Байден не очікує, що Китай надасть значну військову допомогу Росії. Водночас він вважає, що це буде саме та межа, за якою послідує реакція Штатів.

Також він детально розповів про розмову з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, яка відбулася минулого літа. Байден попередив його про економічні наслідки допомоги Росії. Він згадав, як 600 американських корпорацій покинули ринок країни-агресорки.