Кулеба зазначив, що документ цікавий, але його ще вивчають. Про це він висловився після засідання Радбезу ООН 24 лютого.

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З чим не згоден Кулеба

"Ми бачили фінальну версію плану минулої ночі, що було ранком у Пекіні. Є деякі елементи, з якими ми погоджуємось, є щонайменше один пункт, з яким ми не погоджуємось – який пов'язаний із санкціями. Ми переконані, що санкції – важливий інструмент", – заявив Кулеба.

Кулеба підкреслив, що документ, представлений Китаєм, слід "вивчити від початку до кінця" і зробити висновки.

"Це добре, що Китай представив їхню позицію, всеосяжний погляд на цю війну", – зауважив голова МЗС.

Також Кулеба наголосив на тому, що під час засідання Радбезу ООН 141 країна проголосувала за резолюцію, яка визначає принципи та ключові елементи того, як має завершитися війна в Україні.

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