Кулеба зазначив, що документ цікавий, але його ще вивчають. Про це він висловився після засідання Радбезу ООН 24 лютого.
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З чим не згоден Кулеба
"Ми бачили фінальну версію плану минулої ночі, що було ранком у Пекіні. Є деякі елементи, з якими ми погоджуємось, є щонайменше один пункт, з яким ми не погоджуємось – який пов'язаний із санкціями. Ми переконані, що санкції – важливий інструмент", – заявив Кулеба.
Кулеба підкреслив, що документ, представлений Китаєм, слід "вивчити від початку до кінця" і зробити висновки.
"Це добре, що Китай представив їхню позицію, всеосяжний погляд на цю війну", – зауважив голова МЗС.
Також Кулеба наголосив на тому, що під час засідання Радбезу ООН 141 країна проголосувала за резолюцію, яка визначає принципи та ключові елементи того, як має завершитися війна в Україні.
"Мирний план від Китаю": що відомо
- Китай 24 лютого запропонував "мирний план" із 12 пунктів. Документ опублікувало китайське міністерство закордонних справ. Повний текст "мирного плану" можна переглянути за посиланням.
- На документ відреагував президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що частково погоджується з пропозиціями Китаю.
- Попри пропозицію Китаю, Зеленський вважає, що суб'єктом ініціатив може бути тільки та держава, на території якої відбувається війна. Він зазначив, що Україна вже запропонувала формулу миру.
- В Офісі Президента вважають, що Китай хоче заморозити бойові дії, а не сприяти миру.