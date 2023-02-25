Про це для 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

До теми "Мирний план" у тумані війни: які цілі переслідує Китай і як хоче використати Росію

"Коли я дивлюсь на політику Китаю стосовно Росії, то в мене чітке розуміння, що Китай не сприймає Росію як рівню. Це Росія завжди каже, що вона з Китаєм", – сказав експерт.

Зверніть увагу – Іван Ус про політику Китаю: дивіться відео

Не є союзником Росії

За словами Уса, для Китаю Росія насамперед це країна, яка створює проблеми для США й не більше. Щодо глибокого партнерства, то, як зазначив експерт, можна порівняти заяви китайських та російських лідерів.

Китай ніколи не говорить про союз з Росією. Вони підтверджують гарні стратегічні стосунки, але уникають розмов про союз. Нещодавнє голосування в ООН чітко продемонструвало, що Росію підтримує 5 країн. Китай утримався в голосування. Це чіткий сигнал, – вважає Ус.

Він розповів, що Китай нібито зберігає проросійський нейтралітет і так званий "мирний план" свідчить, що Пекін гратиме на боці Кремля. На думку Уса, китайські пропозиції занадто загальні – "за все гарне й проти всього поганого".

"Як на мене, це просто демонстрація Китаєм, що він є однією з глобальних сил. Відповідно, від них вимагали таких кроків. І Китай це зробив. Проте говорити про активну допомогу Росії не варто", – додав Ус.

Може втратити всі здобутки

Експерт наголосив, що Китай не допомагав Росії за рік повномасштабної війни. Ус розповів, що 14% експорту Китаю – це ЄС, 17% – США, а 2% – Росія. Відтак це прагматична країна й експерт не вважає, що вона зацікавлена виступати військовим союзником Росії й втратити ринки.

"За 2001 рік експорт Китаю склав 266 мільярдів доларів. Після цього Китай включають в СОТ. Він стає частиною глобалізації, його допускають на ринки ЄС і США. І що маємо? У 2021 році 3,2 трильйона доларів експорту. Навіщо Китаю втрачати те, що він здобув за 20 років?", – запитав спікер.

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Відчуває наслідки війни

Ус вважає, що пункт "мирного плану" про скасування односторонніх санкцій є чіткою критикою Заходу. За його словами, фактично крім пункту про повагу до територіальної цілісності все інше відображає проросійську позицію.

"Китай економічно страждає, бо почалися санкції. Світова економіка різко змінила рух і країни, які раніше заплющували очі на зростання Китаю, зрозуміли, що Пекін впливовий. У "мирному плані" згадали риторику Холодної війни, бо Китай розуміє, що може втратити всі свої здобутки", – додав експерт.