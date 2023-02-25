Об этом для 24 Канала рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус.

К теме "Мирный план" в тумане войны: какие цели преследует Китай и как хочет использовать Россию

"Когда я смотрю на политику Китая по отношению к России, то у меня четкое понимание, что Китай не воспринимает Россию как уровень. Это Россия всегда говорит, что она с Китаем", – сказал эксперт.

Обратите внимание – Иван Ус о политике Китая: смотрите видео

Не союзник России

По словам Уса, для Китая Россия, прежде всего, это страна, которая создает проблемы для США и не более. Что касается глубокого партнерства, то, как отметил эксперт, можно сравнить заявления китайских и российских лидеров.

Китай никогда не говорит о союзе с Россией. Они подтверждают хорошие стратегические отношения, но избегают разговоров о союзе. Недавнее голосование в ООН ясно продемонстрировало, что Россию поддерживает 5 стран. Китай удержался в голосовании. Это четкий сигнал, – считает Ус.

Он рассказал, что Китай якобы сохраняет пророссийский нейтралитет и так называемый мирный план свидетельствует, что Пекин будет играть на стороне Кремля. По мнению Уса, китайские предложения слишком общие – "за все хорошее и против всего плохого".

"По моему мнению, это просто демонстрация Китаем, что он является одной из глобальных сил. Соответственно, от них требовали таких шагов. И Китай это сделал. Однако говорить об активной помощи России не стоит", – добавил Ус.

Может потерять все достижения

Эксперт подчеркнул, что Китай не помогал России за год полномасштабной войны. Ус рассказал, что 14% экспорта Китая – это ЕС, 17% – США, а 2% – Россия. Следовательно, это прагматичная страна и эксперт не считает, что она заинтересована выступать военным союзником России и потерять рынки.

"За 2001 год экспорт Китая составил 266 миллиардов долларов. После этого Китай включают в ВТО. Он становится частью глобализации, его допускают на рынки ЕС и США. И что имеем? В 2021 году 3,2 триллиона долларов экспорта. Зачем Китаю терять то, что он получил за 20 лет?", – спросил спикер.

Кстати говоря В Москве отреагировали на мирный план Китая и дописали несколько своих пунктов

Чувствует последствия войны

Ус считает, что пункт "мирного плана" об отмене односторонних санкций является четкой критикой Запада. По его словам, фактически помимо пункта об уважении к территориальной целостности все остальное отражает пророссийскую позицию.

"Китай экономически страдает, потому что начались санкции. Мировая экономика резко изменила движение и страны, ранее закрывавшие глаза на рост Китая, поняли, что Пекин влиятелен. В "мирном плане" вспомнили риторику Холодной войны, потому что Китай понимает, что может потерять все свои достижения", – добавил эксперт.