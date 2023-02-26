Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній. Він переконаний, що теперішня риторика Кремля спрямована на пошук ідеології, яка необхідна для підтримки мотивації масової армії.

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Після оголошення мобілізації в лавах російських військових виникла криза мотивації, зауважив Загородній.

"Лякалки" для росіян

За словами політолога, посилання на Радянський Союз для підняття бойового духу росіян на ділі працює не скрізь, намагання перетворити цю війну в священну одразу розбилися об реальність. До того ж в лавах тамтешніх збройних сил побільшало мусульман, а для них священна війна означає зовсім інше – джихад – боротьбу за віру.

Потім російські пропагандисти намагалися знаходити необхідну ідеологію: вигадували тезу про народну війну, народний фронт. Тепер Путін намагається "намацати страх росіян перед розпадом країни".

Пішли лякалки, "якщо ми програємо, то не буде країни", і це відсилання до Радянського Союзу знову,

– додав експерт.

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Намагання об'єднати росіян

Раніше в Росії був негласний суспільний договір "вони не втручаються в політику і не заважають красти, а влада не втручається до них". Натомість зараз влада примусила суспільство втрутитися в політику, змушує росіян вмирати за Батьківщину й за Путіна, а це не зовсім зрозуміло росіянам.

Зараз вони наражаються на небезпеку, що залякати росіян вони зможуть, а чи зможуть об'єднати – це ще питання велике і відкрите,

– підсумував експерт.

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