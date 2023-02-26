Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Тарас Загородний. Он убежден, что нынешняя риторика Кремля направлена на поиск идеологии, необходимой для поддержки мотивации массовой армии.

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После объявления мобилизации в рядах российских военных возник кризис мотивации, заметил Загородний.

"Лякалки" для россиян

По словам политолога, ссылки на Советский Союз для поднятия боевого духа россиян на деле работают не везде, попытки превратить эту войну в священную сразу разбились о реальность. К тому же в рядах тамошних вооруженных сил стало больше мусульман, а для них священная война означает совсем другое – джихад – борьбу за веру.

Затем русские пропагандисты пытались находить необходимую идеологию: придумывали тезис о народной войне, народном фронте. Теперь Путин пытается "нащупать" страх россиян перед распадом страны".

Пошли пугалки, "если мы проигрываем, то не будет страны", и эта отсылка в Советский Союз снова,

– добавил эксперт.

Загородний о плане заявления Путина: смотреть видео

Попытки объединить россиян

Ранее у России был негласный общественный договор "они не вмешиваются в политику и не мешают воровать, а власть не вмешивается к ним". В то же время власти заставили общество вмешаться в политику, заставляя россиян умирать за Родину и за Путина, а это не совсем понятно россиянам.

Сейчас они подвергаются опасности, что запугать россиян они смогут, а смогут ли объединить – это еще вопрос большой и открытый.

– подытожил эксперт.

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