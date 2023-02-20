В эмоциональном обращении, которое распространяют российские телеграмм-каналы, Пригожин обвинил командование в том, что оно прикрыло вагнеровцам поставки снарядов и из-за этого его бойцы понесут огромные потери. 24 Канал разобрался, почему снова "ноет" Пригожин.

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Пригожина хотят принудить к извинениям

Пригожин в очередной раз жаловался, что любые переговоры с представителями Минобороны по поставкам боеприпасов заканчиваются тем, что ему советуют извиниться перед "сверху".

Перед кем извиниться? Кого слушаться, чтобы мои ребята погибали вдвое реже, чем сегодня? Сегодня, каждый день погибает вдвое больше бойцов ППК "Вагнер" и других подразделений, которых мы не можем прикрыть из-за полного снарядного голода,

– заявил Пригожин.

Кроме того, он фактически обвинил министра обороны России Сергея Шойгу в работе на врага, хотя и не упомянул его фамилию. Впрочем, главарь "Вагнера" вспомнил об отдыхе дочери Шойгу в Дубае.

"Те, кто мешает победить в этой войне, прямо работают на врага. Помогают врагу сломать хребет России! Вы завтракаете, обедаете и ужинаете из золотой посуды и отправляете своих дочерей, внучек и жучек отдыхать по Дубаям, не стесняясь ничего, в тот момент. когда российский солдат гибнет на фронте, я прошу, дайте нам боеприпасы", – заявил Пригожин.

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