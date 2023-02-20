Об этом в комментарии 24 Каналу заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, цель врага – развить наступление на Лиман Донецкой области.
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"Даже наши силы вышли локально в контратаки и наносят мощные удары по врагу", – сказал он.
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Важное значение Донецкой области
Мусиенко отметил, что россияне очень надеются взять это направление. Он убежден, что захват Донецкой области имеет для оккупантов важное значение, потому что это движение с Севера.
"Они же как рассматривали… Север – это на Лиман, эта группировка из Кременной – уйдет на Запад. Плюс, с фланга зайдут на Купянск. Рассчитывали, что Бахмут, Соледар – будет разветвлением, Авдеевка и Угледар", – рассказал он.
Руководитель Центра военно-правовых исследований убежден, что российская армия надеялась, что двинется по всем этим направлениям и сможет "захватить" Донецкую область. Сейчас там продолжаются активные бои.
"Под Угледаром не смогли продвинуться. На Лиманское направление тоже, успех не очень могут развить, и на Бахмутском", – добавил он.
Александр Мусиенко отметил, что наступление оккупантов на Востоке очень буксует.
Он очень серьёзно буксует из-за продолжения сопротивления украинских сил. Надо понимать, что там действительно брошены подкрепления и дополнительные силы. То есть, это и из мобилизованных, и из техники,
– отметил Мусиенко.
Наступление россиян: последние новости
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