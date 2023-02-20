В Генштабе ВСУ рассказали актуальную информацию о ситуацию на фронте. За прошедшие сутки оккупанты нанесли 10 ракетных и 25 авиационных ударов в Луганской, Донецкой и Запорожской областях. Также россияне совершили 62 обстрела из РСЗО.
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Оккупанты не оставляют попыток взять Бахмут
Россия продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
Оккупанты наступают на Шахтерском направлении: карта боевых действий
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Васюковка, Дубово-Василовка, Берховка, Бахмут и Ивановское Донецкой области.
Силы обороны отразили атаку россиян в районе Васюковки: карта боевых действий
Какая ситуация на направлениях
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
За прошедшие сутки вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Карповичи, Тимоновичи, Янжуловка Черниговской области; Бунякино, Атинское, Стукаловка, Запсилье и Покровка – Сумской, а также Стрелечья, Старица, Волчанские Хутора, Строевка на Харьковщине.
На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов Каменка, Колодязное, Двуречная, Гряниковка, Купянск, Берестово, Первомайское Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Диброва, Белогоровка в Луганской области и Белогоровка и Раздоловка Донецкой области.
На Бахмутском направлении обстрелам подверглись Васюковка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Александро-Шультино, Курдюмовка, Озаряновка, Майорск и Нью-Йорк. Кроме того, противник применил армейскую авиацию для нанесения удара в районе Бахмута.
На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты обстреляли из артиллерии населенные пункты Новобахмутовка, Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Богоявленка, Шахтерское, Золотая Нива, Большая Новоселка, Времовка и Нескучное Донецкой области.
На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Новоселка и Новополь Донецкой области и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Чаривное, Белогорье, Новоданиловка, Новоандреевка и Щербаки – Запорожской.
На Херсонском направлении огневому влиянию подверглись Херсон, Бургунка, Тягинка, Антоновка Херсонской области, а также Очаков Николаевской области. Пострадали мирные люди.
Украинская авиация мощно ударила по оккупантам
- Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, 7 – по зенитно-ракетным комплексам на огневых позициях, а также еще 2 удара – по другим важным объектам противника.
- Также наши защитники сбили вражеский самолет Су-25, 2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и 2 дрона-камикадзе типа "Ланцет-3".
- Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили батарею реактивных систем залпового огня противника.