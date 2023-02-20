Таким образом, на войне против Украины погибли уже около 143 680 захватчиков. Однако враг несет серьезные потери и в технике.
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Актуальная статистика потерь врага
- танков – 3 316 единиц;
- боевых бронированных машин – 6 553 единицы;
- артиллерийских систем – 2 334 единицы;
- РСЗО – 471 единица;
- средств ПВО – 243 единицы;
- самолетов – 299 единиц;
- вертолетов – 287 единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2018 единиц;
- крылатых ракет – 873 единицы;
- кораблей/катеров – 18 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 209 единиц;
- специальной техники – 225 единиц.
Потери врага на 20 февраля / Картинка Генштаба ВСУ
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Какая в целом ситуация на фронте: последние новости
- Россия ужесточает наступательные действия на Луганском направлении. В то же время в Институте изучения войны рассказали, достаточно ли у врага резервов, чтобы переломить ход боевых действий. Собственно, как констатировали аналитики, у Путина нет достаточного количества военных для этого.
- Кроме того, там отмечали, что Россия от 24 февраля 2022 потеряла около 1 000 танков и еще 500 захватили ВСУ. Это количество техники можно сопоставить с количеством танков, необходимое для формирования 16 танковых полков. Заметим, что Генеральный штаб озвучивает цифру в три раза больше.
- В то же время президент Украины Владимир Зеленский в интервью западным изданиям говорил о том, что Украине не нужна длительная война. По его словам, Вооруженные Силы делают все, чтобы это противостояние закончилось в краткосрочной перспективе. И самое главное – чтобы увенчалось оно победой именно нашего государства.