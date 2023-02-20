Таким образом, на войне против Украины погибли уже около 143 680 захватчиков. Однако враг несет серьезные потери и в технике.

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Актуальная статистика потерь врага

танков – 3 316 единиц;

боевых бронированных машин – 6 553 единицы;

артиллерийских систем – 2 334 единицы;

РСЗО – 471 единица;

средств ПВО – 243 единицы;

самолетов – 299 единиц;

вертолетов – 287 единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 2018 единиц;

крылатых ракет – 873 единицы;

кораблей/катеров – 18 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 5 209 единиц;

специальной техники – 225 единиц.

Потери врага на 20 февраля / Картинка Генштаба ВСУ

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Какая в целом ситуация на фронте: последние новости