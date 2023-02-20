Как констатировали аналитики, прямо сейчас идет основная фаза российских наступательных операций в Луганской области. И, очевидно, захватчикам не хватает свободных резервов, чтобы резко увеличить масштабы и интенсивность наступления к концу этой зимы.
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Особенность вражеских войск
Эксперты констатировали, что кремлевское командование обычные сухопутными силами, как правило, разворачивает и заставляет воевать в доктринальных формированиях и подразделениях, а не в батальонно-тактических группах или других специальных структурах.
Наблюдается несколько критически важных танковых единиц. Это свидетельствует о том, что российские военные продолжают бороться за замену техники, особенно танков, утраченной во время предыдущих неудачных наступательных операций,
– написали в ISW.
Кроме того, там предположили, что вражеские силы все еще имеют в резерве некоторые восстановленные механизированные подразделения. Однако даже если Кремль решит отправить их на линию фронта в Луганской области, это вряд ли кардинально изменит ход боевых действий. То есть оккупантов уже ничего не спасет.
Что происходит на Луганщине: последние новости с фронта
- В Генштабе не так давно рассказывали, что враг продолжает обстреливать населенные пункты в Луганской области. В частности, речь идет о таких городах и селах: Стельмаховка, Кременная, Диброва и Белогоровка.
- В то же время там констатировали, что в областной центр – то есть в Луганск – недавно прибыла очередная команда инструкторов из Ирана. Очевидно, они будут учить российских военных, как использовать ударные беспилотники.
- Также глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отмечал, что захватчики готовятся к масштабному наступлению в регионе. По его словам, враг пытается менять тактику в зависимости от ландшафта, однако неизменно каждый день атакует позиции украинской армии. Очевидно, самая трудная ситуация вблизи Кременной.